Vedení Benešova to bude mít se slučováním jídelen těžké

Benešov – Nákup ve velkém, tedy levněji. Právě to je filozofie současného vedení města při úvaze sloučit tři školní jídelny v jednu organizaci.

Centrální nákup by ale byl jen jednou z položek plánovaných úspor. Druhou by byly, kvůli propouštění kuchařek, nižší mzdové náklady. Otázkou je, zda by zůstala zachována pestrost menu, které jídelny nezávisle na sobě nabízejí.

Jídelny nyní vaří až tři druhy jídel denně. V Dukelské a Jiráskově ulici vyrobí týmy kuchařek každý všední den kolem tisíce porcí, v menší jídelně školy Na Karlově pak zhruba 600.

Vedle nejužšího vedení města z ČSSD a ANO, ale o správnosti sloučení jídelen nejsou přesvědčeni ani další koaliční zastupitelé.

Sloučení by měly podložit studie, tvrdí Pavel Dvořák

V anketě, kterou zveřejnily Benešovské radniční listy, připomíná Pavel Dvořák z TOP 09, že rozhodnutí o slučování jídelen by mělo být podloženo odbornými studiemi a vyjádřením těch, kterých se to přímo týká.

Podle Zdeňka Zahradníčka, zastupitele opoziční VPM, si případným sloučením usnadní práci především zřizovatel, tedy město, kterému by tím ubyly dvě příspěvkové organizace. Současně navrhuje, držet se staré zásady: co funguje dobře, neměnit.

Mezi pro a proti sjednocení stojí nyní komunisté. Podle nich bude potřeba uvažované úspory ještě podrobněji rozklíčovat, i když sloučení slibuje možnost snížení cen obědů. „Nikoliv ne-podstatnou otázkou bude také zachování kvality poskytované veřejné služby,“ jsou přesvědčeni členové KSČM Ivan Cinka a Michal Budlovský.

Rozmanitost jídelen je dobrá, říká STAN

To STAN jsou jednoznačně proti slučování, protože vidí plus v rozmanitosti jídelen a možnosti nakupovat i od malých, kvalitních lokálních dodavatelů. Riziko vidí i v následných výběrových řízeních na dodavatele pro všechny tři jídelny. „Bude se vybírat zřejmě hlavně podle ceny,“ varuje Jana Čechová.

Je ale zajímané, že slovy zastupitele vládnoucí ČSSD Jaroslava Klusoně, není sloučení jídelen v tuto chvíli na pořadu dne. „Nepodpoříme jakoukoliv transformaci, která by vedla k propouštění zaměstnanců,“ tvrdí zastupitel a na rozdíl od nejužšího vedení města mu současný systém jídelen nepřipadá neefektivní a zaručuje navíc i jistou pestrost v nabídce jídel.

Nic pozitivního změna žákům a občanům nepřinese, myslí si bývalý místostarosta

Bývalý místostarosta Roman Tichovský z ODS, si zase myslí, že sloučení nic pozitivního pro občany a žáky nepřinese. „Personální úspory nebudou žádné a úspory ve sdružených nákupech lze realizovat i za stávajícího stavu po dohodě ředitelů jídelen,“ míní s tím, že významnější úspory by město našlo v jiných svých organizacích, například v KIC nebo MSZ.

