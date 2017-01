Vedení Benešova: bezpečnost v centru města se zlepšuje

Benešov - Bezpečnostní situace v Benešově se podle vedení města lepší. Pomáhá k tomu několik faktorů, mezi něž patří například i to, že benešovští strážníci do služby chodí řádně vybaveni. Ta tam je doba, kdy si jeden od druhého půjčoval „pracovní náčiní." „Každý strážník má své vlastní donucovací prostředky, včetně zbraně a policisté jsou vybaveni také novými výkonnými vysílačkami. Se se svou stálou službou se konečně po letech i slyší," uvedl starosta Petr Hostek při objasňování zlepšování bezpečnostní situace v centru Benešova.

Pokrok ale vychází také ze spolupráce radnice s provozovateli barů v rámci projektu Bezpečné město. Zaštítilo ho krajské ředitelství Policie ČR a je do něj zapojený například u Úřad práce. A díky tomu v Benešově pracuje také pět preventistů.



Na projekt pak navazujíce i jakýsi podprojekt s názvem Bezpečný podnik. Proaktivní přístup provozovatelů barů má přinést další zlepšení situace. Ještě nedávno si na hosty z barů hlučící v nočním tichu před provozovnami, stěžovali obyvatelé bydlící v jejich blízkosti.



„Situace se v něčem zlepšila, jinde by to ale chtělo ještě dotáhnout," konstatoval Karel Heger, jeden z obyvatel centrální lokality. „Chci to tom ještě mluvit s velitelem strážníků," dodal.



K uklidnění situace kolem tří barů, které se zapojily do projektu, má přispět i další opatření. Návštěvníci u vchodu dostanou nejen barevné identifikační pásky pro zletilé a nezletilé, ale bary budou vybavené i telefony s přímou volbou na městskou policii a také bezpečnostními kamerami.



„Pomůže to prevenci," míní předseda bezpečnostní komise Pavel Dvořák, i když tuší, že se to některým návštěvníkům barů líbit nebude.



K bezpečnosti ve městě ale přispívá i autorita strážníků. A ta se, byť nepřímo, zvyšuje i s vývojem jejich výzbroje a výstroje. Ke zvýšení efektivity jejich práce zase podle vedení města pomáhá užší spolupráce a častější komunikace s kolegy z Policie ČR.



„A také jsme znovuoživili kamery bezpečnostního systému. Městská policie je proto díky novým kamerám schopná předávat státní policii záznamy, z nichž je patrné, že na nich není lachtan, lochneska nebo tři lidé, ale konkrétní člověk," připomněl starosta a Pavel Dvořák doplnil, že se u kamer také zlepšil, díky jejich novému umístění, výhled.



Benešov je podle starosty údajně jediným městem takové velikosti, které neorganizuje masový nábor nových strážníků.



„Máme plný stav policistů, proto si na rozdíl od jiných městských policistů můžeme vybírat," dodal Petr Hostek a odůvodnil to tím, že je práce u Městské policie Benešov nyní atraktivnějším zaměstnáním, než tomu bylo dříve.