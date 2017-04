Ve Voticích nesmějí pít nepřevařovanou vodu

Votice – Omezení užívání vody z městského vodovodu vyhlásila společnost Compag, která ve Voticích provozuje úpravnu pitné vody a městský vodovod.

Zprávu provozovatel okamžitě předal radnici, MŠ, ZŠ a domovu seniorů a prostřednictvím informačního kanálu zprávami sms i občanům.

„Ve středu 5. dubna tady byla bouřka a voda pronikla do našich zdrojů pitné vody," uvedl důvod potíží jednatel Compagu Martin Slavík.



Připomněl, že na nestandardní chuť a zápach vody upozornili sami občané. Rozbor, jehož výsledek do města dorazil v pátek 7. dubna, pak potvrdil přítomnost koliformních bakterií rodu Escherichia. Tu spolehlivě likviduje chlor nebo teplota vyšší než 72°C.

„Na určená místa přistavujeme cisterny s pitnou vodou," potvrdil v pátek 7. dubna dopoledne Slavík s tím, že postižené větve vodovodu procházejí odkalováním, je do nich přiváděna čistá voda z jiných zdrojů a současně je do mí přidáváno maximální povolené množství chloru. „Věřím, že už v sobotu bude voda v pořádku," dodal Martin Slavík.

Koliformní bakterie jsou podle otevřené encyklopedie Wikipedia gramnegativní nesporulující aerobní až fakultativně anaerobní tyčinky, které zkvašují laktózu na plyny, kyseliny a aldehydy. Tyto bakterie patří do čeledi Enterobacteriaceae, která obsahuje obligátní patogenní rody a druhy: Salmonella, Shigella, Yersinia, enterocolitica. Koliformní bakterie se obecně nevyznačují rezistencí vůči teplotám vyšším než 50° C a při pasterizačních teplotách vyšších než 72° C by měly spolehlivě devitalizovat. Bakterie E. coli uhynou při teplotě 56° C za 4 - 6 min, a při teplotě 60° C za 2 minuty.