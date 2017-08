Ve Voticích by mohly zastavovat rychlíky

Votice - Obyvatelům Votic, ale i Olbramovic, by se tak otázka dopravy do hlavního města či do Českých Budějovic zjednodušila.

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS se společně s městem Votice, Mikroregionem Voticko a Integrovanou dopravou Středočeského kraje rozhodl iniciovat memorandum ministru dopravy Danu Ťokovi, ve kterém požaduje zastavování rychlíků linky R17 ve Voticích po dobu výstavby trati Sudoměřice-Votice.

„Iniciativa vytvořit memorandum o zastavování rychlíků ve Voticích vznikla na společném jednání ve Voticích. Účastníci jednání, mezi kterými nechyběl dopravní expert či ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje, se mimo jiné vzájemně informovali o budoucí integraci Voticka do Pražské integrované dopravy,” sdělila Lucie Krubnerová, manažerka mikroregionu Voticko.

Z jednání vzešlo jednomyslně, že pro občany celého regionu bude více než žádoucí, aby na votickém vlakovém nádraží zastavovaly rychlíky linky R17.

„Následně by se na rychlíky daly navázat autobusové spoje nejen z Votic, ale i z celého votického regionu,” doplnil Viktor Liška, jeden z iniciátorů memoranda a předseda mikroregionu. Došlo by tak ke vzniku železničního uzlu s parkovištěm P+R, který by mohli lidé využít k rychlé dopravě za vzděláním i prací do Prahy či do Tábora a to pouze na jednu jízdenku.

Vsouvislosti s tím by se ale nenarušila doprava pro obyvatele z Jihu či hlavního města.

„V případě zastavování rychlíků ve Voticích nedojde k zdržování cestujících z velkých měst. Cestující z Prahy, Tábora a Českých Budějovic by tak nebyli touto změnou nijak dotčeni,” dodal Viktor Liška.

O zastavování rychlíků ve Voticích se začalo jednat především kvůli tomu, že od prosince 2017 se díky novým jízdním řádům výrazně oddálí doba příjezdu rychlíku od Prahy a Českých Budějovic. Svazek obcí se tak bude muset rozhodnout jen pro jeden ze směrů. V případě zastavování rychlíků ve Voticích by k tomuto nedošlo.

„Pravidelné autobusy z Votic do Olbramovic jsou také dražší, jelikož musí ujet mnohem vyšší vzdálenost. V případě jízdy na nádraží Votice by tak došlo k úspoře, která by se mohla využít pro zahuštění dopravy právě na toto nádraží,” připomněla na závěr Lucie Krubnerová.

Vzhledem k výlukám souvisejících se stavební akcí Modernizace trati Sudoměřice-Votice navíc není podle memoranda důvod nezajet z Olbramovic ještě do Votic, které tak mohou nabídnout velký potenciál nových cestujících z celého regionu České Sibiře.

Železniční trať Sudoměřice Votice postrádá potřebnou modernizaci již řadu let. Po zahájení modernizace bude trať prakticky přeložená do nové stopy. Nová dvoukolejná trať bude podle všeho výkonnější a bude mít vyšší životnost. V současné době mohou vlaky mezi Sudoměřicemi a Voticemi jezdit rychlostí 60 až 100 kilometrů v hodině. „Dnes trvá vlakům cesta z Prahy do Českých Budějovic 2 hodiny, po modernizaci celého koridoru, tedy i po výstavbě tunelu Votice Sudoměřice, ve kterém budou moci vlaky jezdit až 160 kilometrů za hodinu, se přepravní doba zkrátí na 90 minut,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Realizaci stavby předpokládá Správa železniční dopravní cesty asi od listopadu letošního roku, tedy pokud nebudou problémy s odvoláním neúspěšných uchazečů zhotovitelů výstavby. Ukončení stavby je naplánováno o čtyři roky později, v dubnu 2021. Očekávaná hodnota zakázky na modernizaci železniční trati je 6,238 miliardy korun.