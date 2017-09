Ve středu v Benešovském deníku: prvňáčci ze ZŠ Dukelská, Benešov

Vlašim – Pomáhají těm, kteří to nejvíce potřebují. A to již 25 let. Farní charita ve Vlašimi slaví významné výročí čtvrt století již ve čtvrtek 21. září od 11 hodin. Oslavy pořadatelé zahájí ve vlašimském kostele sv. Jiljí, kdy mši navštíví, a zároveň bude celebrovat, kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.