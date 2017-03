Včelaři chrání včely před nemocemi prevencí

Načeradští včelaři se mohou alespoň trochu radovat. Loňský včelí mor jejich včelstvo nezasáhl, takže v tuto chvíli provádějí jen preventivní akce proti různým včelím nemocem. Samozřejmostí je ale také odebírání vzorků na výskyt varoázy.

„Je více způsobů prevence nemocí u včelstev. My většinou rozprašujeme látky speciálním přístrojem nebo používáme pásky k tomu určené, které se přilepí na úl tak, aby se včelám látka přichytila na nožičkách a ony ji následně roznesly dál k ostatním včelám," prozradil předseda včelařského spolku v Načeradci František Richtr. Členové spolku odevzdali již tento rok vzorky na výskyt varoázy. I přesto nákazový referent navrhl, že by včelaři měli provést celoplošné léčení nátěrem plodu, navzdory tomu, jak dopadne rozbor.

Včelí med je i přes zimu a jaro k sehnání

Včelaři z Benešovska i v tuto chvíli nabízejí zájemcům med. Koupit se dá vyšlehávaný nebo klasický tekutý. A jak je možné, že med vydrží i přes zimu? „Stačí ho uchovávat v chladných prostorech. Ve chvíli, kdy zcukernatí, víme, že se nic neděje. Naopak mírně viditelný cukr je známkou kvality," dokončil František Richtr.

Během výroční schůze načeradských včelařů, kterou pořádali v únoru, se ale neřešily jen nemoci včel, ale také aktivity spolku pro letošní rok. Členové především vzpomínali na stoleté výročí svazu, které se konalo v roce 2013. „Počet členů se za dobu naší historie měnil, v roce 1960 měl spolek 42 členů a při místním svazu již pracoval dětský včelařský kroužek," uvedl František Richtr.

Dětský včelařský kroužek funguje v Načeradci doposud, i když přerušovaně, pod záštitou místních včelařů a Základní školy Načeradec. „Aktuálně je do kroužku přihlášeno 14 žáků základní školy. Větší počet dětí by vedoucí ani nezvládl, takto je to ideální. Děti se vzdělávají jak v praktické, tak teoretické části včelařství a díky tomu se mohou tento rok opět zúčastnit soutěže Zlatá včela," řekl František Richtr.

Děti ze včelařského kroužku mají na dvoře načeradské školy včelín se třemi včelstvy a slaví velké úspěchy. Například Vendula Damborská skončila v roce 2013 v republikovém finále Zlaté včely v Nasavrkách v konkurenci ze Slovenska, Rakouska a Maďarska na krásném pátém místě.

Ve včelařském spolku nejsou přihlášení jen včelaři z Načeradce. Jedním z "cizích" včelařů je i Antonín Zrno, který se o své včelstvo stará v Louňovicích pod Blaníkem. V městysi pod bájnou horou je také Včelařské muzeum, s kterým členové spolku spolupracují. Dobrou zprávou je, že podle starostky městyse Růženy Kučerové se muzeum tento rok dočká oprav.

