Vánoce a zdravotnická záchranná služba: až na mdloby hysterika, běžná služba

Benešovsko – Jen běžné zdravotní komplikace, kvůli nimž se lidé na zdravotníky obracejí každý den, řešili na Vánoce zdravotníci v kraji. Potvrdila to včera odpoledne pro Benešovský deník mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová.

Sanita.Foto: DENÍK/ilustrační foto

„Nic typicky vánočního jsme neřešili," uvedla s tím, že zdravotníci pomáhali se zažívacími potížemi, bolestmi břicha nebo dušností.



Pacientům ošetřili i zranění způsobená pádem a to jak těm naprosto střízlivým, tak častěji těm, kteří to na Vánoce přehnali s alkoholem.

Lékaři ale pomáhali i lidem s klasickým vánočním „úrazem", kostí uvízlou v krku. K takovým pacientům však rychlé sanity ZZS tentokrát nejely. Pacienti totiž vyhledali ambulantní ošetření sami.



A tak asi jedinou skutečnou vánoční neobvyklostí byla z pohledu zdravotnických záchranářů pomoc pacientovi v bezvědomí. Do něho ho upadl na Štědrý večer po dvaadvacáté hodině. A příčina? Záchvat hysterie. Co pacienta tolik rozčililo, ale zdravotníci neupřesnili…



„Vánoce byly pro nás, co do počtu výjezdů, na Štědrý den jich v celém kraji bylo 383, naprosto běžným pracovním dnem. Bylo tomu tak i loni. Jiné to asi bude na Silvestra," odhaduje ze zkušeností mluvčí ZZS Středočeského kraje Petra Effenbergerová.