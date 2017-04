Válku, brouky i život po stovce představí na festivalu

Benešov – Již posedmé navštívil festival Jeden svět také Benešov. V sobotu naposledy zájemci mohou zhlédnout poslední dokumenty.

Filmaři. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jarmila Kuncová

V Domově seniorů začne od 15 hodin film Život začíná po stovce, který promlouvá o velice aktivní dámě ze Švédska, která se narodila v roce 1912 a ani to ji nebrání v dnešní době žít moderně.

Od 15.30 hodin zahájí promítání v benešovském gymnáziu, kde uvedou dokument Brouci. Ten vypráví o šéfkuchaři, který se zajímá o vaření s brouky.

V gymnáziu tím ale promítání neskončí. Již od 17 hodin mohou příchozí dorazit na film Ukončit válku a od 19.30 na Normální autistický film, který nabídne i titulky pro neslyšící.

INFO o filmech

Život začíná po stovce

Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně přispívá. Píše o všedních věcech, dopisuje si se svými přáteli a sem tam projede seznamky. Večer nezřídka vyráží na párty, kde nepohrdne sklenkou šampaňského. Je hostem televizních pořadů, lidé ji poznávají na ulici.

Brouci

Šéfkuchař Ben Reade a potravinový expert Josh Evans se vydávají po stopách národů, v jejichž jídelníčku odpradávna nechybí hmyz. A zhusta degustují. V nabídce jsou afričtí termiti, mexičtí mravenci, australské housenky, japonské vosy, italští červi, cvrčci nebo kobylky, zasyrova či grilované.

Ukončit válku

Tahle válka trvala tak dlouho, že už si na ni skoro všichni zvykli. Přes 52 let dlouhý ozbrojený konflikt v Kolumbii mezi vládou a ultralevicovou guerillou FARC si vyžádal statisíce mrtvých a ovlivnil životy milionů lidí. V roce 2012 obě strany poprvé usedly ke společnému stolu.

Normální autistický film

Kdo je to aspík? A co mají společného autisti, Malý princ a mimozemšťani? Pětice dětí a dospívajících postav filmu žije s nálepkou, která je odděluje od ostatních. Ale kdo může tvrdit, co je normální a co není? Oceňovaný český dokumentarista Miroslav Janek natočil neobyčejný snímek o neobyčejných bytostech.