Václav Klečka: K úklidu Sázavy mě přesvědčila kamarádka

Posázaví – Na své premiérové čištění Sázavy se z nedalekého Poříčí nad Sázavou do Krhanic vypravil také dvaačtyřicetiletý Václav Klečka. I když celý život bydlí u řeky a cítí s ní sounáležitost i jakousi povinnost pomoci jí zbavit se nepořádku, odhodlal se k tomu jen díky jedné okolnosti.



„Přesvědčila mě k tomu kamarádka Jolana Štefková, když mi vyprávěla, jaká je Čistá řeka Sázava fajn akce. Tak jsem si řekl, proč bych se nezúčastnil také a jsem tu," přiznal v sobotu na startu gruntování Václav a vysvětlil také, proč neuklízí s partou, která sbírá odpadky na poříčském úseku řeky.



„Z Krhanic do Pikovic je Sázava nejhezčí. Výš proti proudu řeka tak zajímavá není," míní. A to platí zejména při jízdě lodí peřejemi, kterých tentokrát bylo, kvůli trochu zvýšenému průtoku, o něco více. A protože je Václav také vodákem, posadil se do otevřené kánoe přezdívané kvůli barvě banán, jako zadák. Jako háčka si přibral, koho jiného, kamarádku Jolanu.



Václav Klečka je také, jako spousta dalších obyvatel Posázaví, sportovním rybářem. Z řeky, kterou má tak rád, už vylovil za více než pětatřicet let rybaření hodně šupináčů. Ale nejen jich.

„Před několika lety, bylo po vydatných deštích, jsem z rozvodněné řeky v Poříčí vytáhl na každé nahození něco. Většinou to byly igelity nebo polámané větve," vzpomíná na nevšední situaci. „A pak jsem si myslel, že zase táhnu nějakou igelitovou tašku, ale byla to peněženka," popsat Václav unikátní úlovek.



Podle obsahu zjistil, komu patří. Po krátkém pátrání pak kontaktoval i jejího majitele z Třebíče. „Když jsem s ním mluvil, nevěřil tomu, že je něco takového vůbec možné. Myslel, že se stal zázrak. Den před tím jel totiž vůbec poprvé vodu a při tom se s kamarádem s lodí převrátili. A on při tom přišel i o peněženku," vyprávěl Václav Klečka příběh, který nevymyslíš a na který si vzpomene pokaždé, když si připíjí slivovicí.

Právě domácí pálenku totiž poříčský rybář dostal od šťastného majitele peněženky jako odměnu za poctivost a ochotu vrátit nález i s celým obsahem tomu, komu patří.