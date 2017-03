V Týnci se konal první obří taneční maraton Y cup

Týnec nad Sázavou – Pět set čtyřicet tanečníků dorazilo v sobotu 25. března do Společenského centra Týnec, aby předvedlo své umění při prvním ročníku soutěže Y cup.

„Přijely taneční skupiny a kluby z Prahy, Benešova, Berouna, Kutné Hory, Hradec Králové, Pardubic, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a do konce i z Chebu," potvrdila bohatou účast Zuzana Kalfasová z Pecerad, jedna z organizátorek a členka benešovské taneční skupiny Youngsters.

Název akce si vzali právě ze začátku jména své skupiny, která vyznává Street dance. Ale nejen o něm byl Y cup. V Týnci vystupovaly i skupiny zaměřené na Street dance, Show dance, Disko dance, Modernu, Parketové kompozice a také mažoretky.

„Ve čtyřech věkových kategoriích, jako týmy, dua i jako jednotlivci," připomněl Tomáš Čeněk z Úročnice, další tanečník z organizačního týmu s tím, že vystoupení je 90 a celá soutěž potrvá 11 hodin.

Taneční skupina Youngsters mimo jiné zajistila díky sponzorům nejen ceny pro tři nejlepší z každé kategorie, ale nezapomněla ani na odměnu pro všechny další zúčastněné. Kromě toho do Společenského centra organizační tým dovezl i občerstvení.

„Máme také asi pět set párů párků, aby se dostalo na každého vystupujícího," usmál se Tomáš Čeněk.

Taneční skupina Youngsters Street dance se účastní amatérských soutěží v nejvyšší věkové kategorii. Má 27 členů od 13 do 33 let, účastní se soutěží po celé republice a do Benešova už přivezla řadu skvělých umístění. Za tím je ale také dřina a odříkání. Do velkých prázdnin například členové skupiny nemají ani jeden volný víkend a tréninky v tělocvičně DDM Benešov jim zabírají ještě další dva dny v pracovním týdnu. Samotná soutěž Y cup byl nápad další tanečnice Youngsters Veroniky Bělkové a odrazem inspirace stále populárnějších soutěží v celé České republice.

