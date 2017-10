V Sázavě už nemusí mít obavy z velké vody

Sázava - Stavba protipovodňových opatření na řece Sázavě ve stejnojmenném městě začala již v květnu letošního roku. Od té chvíle se udělalo kolem řeky mnoho práce. Sázavští se tak už velké vody nebudou muset bát.

Nyní je již téměř hotová pravobřežní betonová hráz, také začaly práce na novém odlehčovacím ramenu řeky. Následně bude mezi rameny vytvořen suchý poldr, který v případě navýšení vody odlehčí hlavnímu rameni a propojí ty vedlejší.



„Po levé straně řeky budou vytvořeny i pevné hráze, ty se začnou dělat v nejbližší době. Také jsme museli řešit drobné změny v projektu,” uvedl starosta Sázavy Petr Šibrava. Změna v projektu se týkala hrází, které zasahují do kořenového systému chráněných lip. Hráz se proto posune a bude hlouběji v řece, aby město nemuselo lípy obětovat.





Město Sázava sice není investorem této stavební akce, tím je státní podnikPovodí Vltavy, i tak si musí vedení města některých věcí při stavbě všímat. Problémy mělo město třeba s administrací. „Protipovodňová hráz je v kolizi s projektem obnovy mostu, který patří krajské správě údržby silnic. Také nám protipovodňový projekt zasáhl do naší akce revitalizace zeleně. V místech budoucího provizorního mostu byla tato akce realizována,” doplnil Petr Šibrava.



I přes to, že projekt obnovy mostu i revitalizace zeleně s tím protipovodňovým nesouzní, vše se vyřešilo a akce byly či budou zahájené podle plánu.



Práce přímo u řeky budou pokračovat dokud to počasí dovolí. Nyní se dělají zemní úpravy, betonáže jsou již téměř hotové. „Ještě se budou dělat terénní úpravy a zasypávání hráze. To musí být hotovo než napadne sníh,” poznamenala Pavlína Drahotová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí města Sázava.

Cesty nezatěžují, mají zemník V rámci výstavby protipovodňových opatření v Sázavě byl vybudován i zemník. Přesuny hmot tak probíhají přímo na staveništi, těžká doprava tak nemusí zatím jezdit městem. V souvislosti se stavebními pracemi již na začátku projektu vedení města vědělo, že se bude přesouvat asi 100 tisíc kubických metrů materiálu. Přesun se ale nyní, díky zemníku, odehrává v jedné lokalitě. Co se vytěží, to zůstane u hráze. Místní komunikace tak nejsou zatíženy.