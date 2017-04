V Ratměřicích zahajují jarní úklid v obci i v domácnostech

Ratměřice – Jarní úklid obce zahájí dobrovolníci v Ratměřicích zítra od 8 hodin. Naopak pro zájemce, kteří poklízejí své domovy, připravilo vedení obce možnost nepořádek vyhodit do velkoobjemového kontejneru.

Velkoobjemový kontejner. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Václava Simeonová

Od 22. do 23 dubna bude velký kontejner připravený na ratměřické návsi před hospodou. Nově mohou obyvatelé obce také vyhazovat železný odpad do kontejneru u budovy čističky odpadních vod, prvně 14. dubna od 9 do 11 hodin.

Následně v sobotu 6. května budou mít ratměřičtí možnost odevzdat elektrický a nebezpečný odpad firmě, která do obce dorazí podle rozpisu svozu.