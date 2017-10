V rámci výjezdů do regionů zůstane hejtmanka doma

Benešov – Úřední den středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové se tentokrát koná v Benešově. Ve středu se s ní lze setkat mezi 10. a 16. hodinou v turistickém infocentru.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová zavítala ve středu do Kutné Hory.Foto: Deník / Kovandová Diana

Pomoci občanům řešit jejich problémy, ale také s nimi sdílet jejich radosti. To je cílem takzvaných úředních dnů v regionech, v jejichž rámci hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) postupně objíždí jednotlivé oblasti Středočeského kraje. Nabízené příležitosti k osobnímu setkání využívají nejen běžní občané; mezi návštěvníky pravidelně nechybí ani představitelé radnic: starostové obcí i měst z okolí.

Možnost si s ní popovídat nabízí hejtmanka ve středu v Benešově – nikoli však pouze lidem z Benešovska. Podobně jako při minulých úředních dnech platí, že navštívit ji může kterýkoli obyvatel Středočeského kraje, ať je odkudkoli. Jermanová bude připravena na setkání mezi 10. a 16. hodinou v turistickém informačním centru přímo uprostřed Benešova; na adrese Masarykovo náměstí 230. A pozor – již ve středu; neplatí tedy původně ohlašovaný termín 16. října.

Předat věc úředníkům

Tradičním tématem debat se při těchto příležitostech stává stav komunikací. Hejtmančin tým si pečlivě zaznamenává konkrétní podněty, aby je předal lidem z Krajské správy a údržby silnic, kteří mohou zajistit nápravu. Připomíná současně aplikaci spuštěnou před měsícem: na závady silnic II. a III. třídy v kraji mohou lidé upozorňovat prostřednictvím internetové adresy musimetoopravit.cz.

Řeč se však netočí jen kolem výmolů nebo zchátralých mostků. Z nedávného úředního dne v Kutné Hoře si hejtmanka bude dlouho pamatovat setkání se starším mužem z osady Holšice u obce Chabeřice nedaleko Zruče nad Sázavou, kterého už dlouho trápí problémy se znečištěnou vodou. Přinesl i obsáhlou složku dokumentů ukazujících, jak se problém snažil řešit. Zatím marně – Jermanová ale věří, že nyní se to změní. Kopie písemností nechala předat odboru životního prostředí krajského úřadu s výzvou, ať situaci prověří a hledá řešení.

Právě to je posláním hejtmančiných úředních dnů: nejen lidi vyslechnout a případně poradit, ale také podněty předat kompetentním úředníkům, kteří by s tím, co lidi trápí, mohli pomoci. Při posledním setkání v Kladně se zase řeč častěji stočila na stav tamější nemocnice, která se úporně potýká se splácením starých faktur. V té souvislosti hejtmanku podle vlastních potěšilo, že mohla tazatele uklidnit: ano, situace je vážná – mít strach z budoucnosti však není třeba.

Dobře známá témata

Benešovské setkání ovšem bude jiné než všechny dosavadní úřední dny, předpokládá hejtmanka. „Benešov je mým domovem a město dobře znám, proto na některé věci budu moci reagovat bezprostředně,“ připomněla v pondělí. „O to víc se na setkání s lidmi těším,“ konstatovala Jermanová. S dodatkem, že k popovídání tradičně zve nejen obyvatele, ale i starosty. Ti se v Kladně ptali hlavně na dotace – třeba na vybudování školky, ale například i na vodohospodářskou infrastrukturu.