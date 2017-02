V nemocnici přestěhovali oddělení ošetřovatelské péče

Benešov - V loňském roce tomu bylo čtyřicet let, co mohou obyvatelé Benešovska darovat krev benešovské nemocnici. Jenom za rok 2016 přišlo do zdejšího transfuzního a hematologického oddělení 245 nových dárců. I přesto se zdravotníci stále poptávají po ochotných a zdravých jedincích.