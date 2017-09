V nemocnici chybí sestry, investice to nebrzdí

Benešov – Zdravotní péče v Nemocnici Rudolfa a Stefanie není v ohrožení. Ujišťuje o tom Pavel Pavlík, předseda představenstva akciové společnosti stoprocentně vlastněné Středočeským krajem. Jeho přesvědčení nenalomí ani to, že v největším zdravotnickém ústavu Benešovska chybí lékaři a především zdravotní sestry. A to už řadu let.

dnes 13:34 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Jiří Sejkora

Neúspěšně se tuhle situaci pokoušelo vyřešit několik vrcholných managementů nemocnice. A pokusit se o to chce i současné vedení. Pracovat na tom začalo hned při svém nástupu, letos v březnu. „V současné době nejvíce hledáme zdravotní sestry a sanitáře,“ potvrdil Pavlík s tím, že cílem vedení nemocnice je stabilizovat personál a zajistit výborné pracovní a finanční podmínky. Právě to ale v nemocnici marně hledala sestřička z Benešova, která si však nepřála uvést jméno. „Z nemocnice jsem odešla jedině kvůli platu. Líbilo se mi tam, ale v Praze mám víc a spojení je z Benešova luxusní,“ přiznala. Personálně lepší je to mezi lékaři. Nemocnice je podle předsedy představenstva v této oblasti víceméně stabilní, i když se nedaří naplnit dva pracovní úvazky lékařů na lůžkových odděleních. „Na chod těchto oddělení to ale nemá žádný vliv,“ tvrdí Pavlík. ČTĚTE TAKÉ: Veřejné bruslení na ledě začíná Ze začarovaného kruhu, který řada šéfů nemocnic označuje za systémový problémem, se benešovská nemocnice pokusila uniknout náborem sester v zahraničí. Neúspěšně. To potvrzuje i současný stav. Benešově chybí 22 sester. Nejvíc na interně a chirurgii. Také proto, že benešovská náborová mise na Ukrajinu nedopadla podle představ vedení nemocnice. Příliv sester z východu Evropy nepřišel. „Také proto, že sestry ve většině případů nejsou připraveny na pohovor v češtině,“ vysvětlil Pavel Pavlík a připomněl, že administrativní proces, který nemocnice musí kvůli tomu podstupovat, je přes to, že se jedná o projekt Ministerstva zdravotnictví, nadále velmi složitý. Od začátku září to ještě více zkomplikovala novela zákona. Jednodušší je sehnat sestru v zemích EU. Kvůli blízkosti jazyka třeba na Slovensku. „Z ostatních zemí EU ale nemáme ani náznaky zájmu a v mnoho případech nejsme schopni ani konkurovat tamním podmínkám,“ posteskl si předseda představenstva. Přes určitou personální nedostatečnost se benešovské nemocnici daří poměrně výrazně v jiné oblasti - investicích. Nové vedení nemocnice prověřilo všechny projekty a smlouvy. Audit zjišťoval jejich potřebnost a oprávněnost pro zlepšení kvality poskytované péče a financování nemocnice. Některé projekty byly pak pozastaveny, jiné dokonce zcela zrušeny. ČTĚTE TAKÉ: Keltský večer ukončí letní sezónu na týneckém hradu Do finále jde rekonstrukce bývalé zdravotnické školy na oddělení lůžek ošetřovatelské péče a především rekonstrukce dětského oddělení. Mezi dokončenými projekty je pak zabezpečení nemocnice s přípravou pro kamerový systém. „Jsem moc rád, že se nemocnice v Benešově modernizuje a rozvíjí,“ hodnotí František Bohuslav z Krusičan u Týnce nad Sázavou. „Nedávno mi tam vyšli hodně vstříc a pomohli mi. Tak jsem se rozhodl, že si zdravotní péči, kterou potřebuji, přesunu právě do Benešova. Poznal jsem, že tam jsou odborníci a snaží se pacientům vyjít maximálně vstříc,“ dodal. I on by je už nyní potenciálním pacientem lůžkového oddělení rehabilitace. Na hospitalizaci tam si ale bude muset ještě nějakou dobu počkat. Jednání se zdravotními pojišťovnami, která by umožnila poskytování i jiných druhů péče, tedy například i na lůžkové rehabilitaci, jsou podle Pavlíka velmi složitá a probíhají už od roku 2013. „Věřím, že od Nového roku 2018 otevřeme v provizorních podmínkách čtyřicet lůžek následné rehabilitační péče a ve stejném roce začneme po soutěži stavět i nové Rehabilitační centrum,“ dodal předseda představenstva. ČTĚTE TAKÉ: David Steiner na podzim dohrál

Autor: Zdeněk Kellner