V muzeu vystavují auta průměrného čtyřicátníka

Retroautomuzeum vystavuje 150 automobilů, které mohli obyvatelé Československa potkávat na silnicích mezi lety 1948 až 1989, tedy v éře socializmu. Jedná se o auta ze všech zemí bývalého východního bloku, vozy české Tatry a Škody, z východního Německa, Sovětského svazu, ale třeba i z Jugoslávie, Polska nebo Rumunska.



Nechybí samozřejmě i tehdy tolik obdivované západní vozy, vystavené stylově pod nápisem TUZEX. Expozice pokračuje významnou sbírkou vozidel Tatra 613 a malosériově vyráběnými vozy po revoluci.



Všechny automobily v Retroautomuzeu jsou doplněny panely s informacemi. Kromě technických parametrů se na nich ale mohou návštěvníci dočíst i leccos o životě v socializmu a problémech, které tehdy na automobilisty číhaly. Ti dříve narození si mohou pamatovat, že získat auto nebylo vůbec jednoduché, že spousta oprav se dělala doma „na koleně“, že s automobily kvetl černý trh. I s tím muzeum seznamuje.



Retroautomuzeum leží nedaleko cyklostezky okolo Maršovicka. Dostat se do něj mohou zájemci také autem, v areálu je dostatečně velké parkoviště. Muzeum je otevřené v lednu, únoru, březnu a první polovině dubna pouze po telefonické dohodě. Poslední dva týdny v dubnu, květen pouze o víkendech od 10.00 do 17.00. Červen, červenec, srpen a září

od úterý do neděle od 10.00 do 17.00. Říjen, listopad, prosinec pouze po telefonické dohodě. Některé státní svátky od 10.00 do 17.00.

O Retroautomuzeu jsme si povídali s jeho provozovatelem Liborem Kucharskim



Co vás inspirovalo k založení Retroautomuzea?

Auta sbírám již více jak 20 let, ze začátku jsme hledali, kde auta garážovat, a poté, když se zjistilo, že sbírka je takřka kompletní, jsme usoudili, proč to neukázat lidem?



V Retroautomuzeu je mimo jiné také expozice s názvem „Od zavinovačky k sametu“ o životě socialistického člověka a autech, které během něj potkával. Je inspirována někým skutečným?

Částečně ano, ale snažili jsme se, v návaznosti samozřejmě na automobily, ukázat minulou dobu průměrného, dnes čtyřicátníka.



Auta v muzeu stále přibývají? Jak je sháníte?

Dnes velmi dobře funguje inzerce, a „dobří“ kamarádi, co něco dohodí. Dále funguje to, že lidé rádi nabídnou svůj vůz do muzea, kde jsme schopni se o něj postarat i zaplatit, a pak můžou svého miláčka v muzeu vidět.



Většina aut v Retroautomuzeu je ve velmi pěkném stavu. Několik jich je ale schválně ponecháno v tzv. „nálezových stavech.“ Jak je restaurujete?

Je to jedna z našich firemních činností, když zbude čas, děláme si auta sami. Je to však finančně i časově velmi náročné.



Rozšiřujete expozici?

Ano a jelikož přibývají další exponáty, museli jsme výstavu rozšířit o několik místností. Během dvou až tří měsíců bude všechno hotové. Rozšířila se nám třeba sbírka tuzexových vozidel a v této sezóně jsme představili asi dvacet nových automobilů. Samotnou expozici jsme také doplnili o dívčí a chlapecké hračky.



Jaké akce se sbírkou navštěvuje? Kde všude můžeme vaše plechové krasavce vidět?

Navštěvujeme hodně různých akcí, kde propagujeme naše muzeum, jelikož jsme nedostali žádné dotace, potřebujeme co nejvíce návštěvníků na udržení provozu.

