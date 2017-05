V Benešově vaří pivo už 120 let

Benešov – Tak dlouhou historii, jakou má Pivovar Ferdinand, žádná jiná firma v Benešově nemá. Trvá už celých 120 let. Ale to, že to tak v roce 2017 skutečně bude, tehdy, na úplném začátku, nebylo jisté.

Jenže, do kraje se přistěhoval mocný pán. Časem se z něj stal dokonce následník trůnu. A přesto, že to byl jeden z nejbohatších lidí tehdejšího světa, neomrzelo ho další množení majetku. Právě proto František Ferdinand d´Este z rodu rakouských Habsburgů koupil vedle konopišťského panství také krachující pivovarský areál na okraji města. A vybudoval tam, na současném místě, pivovar nový.

„Jméno po arcivévodovi má pivovar až od roku 1992, kdy se dostal do soukromých rukou," připomněla Eva Hendrychová z obchodního oddělení pivovaru.

Do té doby to byl Pivovar Benešov a jeho výrobek znali všichni pivaři jen jako benešovské pivo. Navíc, právě mezi pivaři neměl úplně nejlepší pověst. Jenže od té doby se, byť výroba zůstává v některých částech dlouhá desetiletí nezměněná, se přece jen hodně změnilo. Pivo Ferdinand díky tomu získalo řadu ocenění. Nejen proto je 120. výročí hodně významné. Pro samotnou potravinářskou společnost, město Benešov i jeho široké okolí. Samozřejmě i pro konzumenty zlatavého moku. Proto si pivovar své narozeniny připomene nejen při tradičních akcích. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: Hvězdárna bude mít svůj den „Hlavní oslavy připravujeme na příští pátek a sobotu. Už první den se otevřou ve tři odpoledne i brány, které zůstávají běžně uzavřené. Při dni otevřených dveří nabídneme netradiční prohlídku pivovaru. Na čepu budou všechna naše piva i limonády a k poslechu hostům zahraje Český Šraml," připomněla Eva Hendrychová z obchodního oddělení pivovaru. Oslavy samozřejmě vyvrcholí v sobotu, kdy hosty přivítá sám František Ferdinand. Na své si v pivovaru přijdou pivaři i milovníci starých vozů. Ale na nádvoří pivovaru nebude chybět ani živá hudba a divadlo. „Návštěvníky čeká od 13 hodin ve výjimečných kulisách pivovaru divadelní hra Václava havla Audience v podání pražského Divadla D21," pozvala na oslavu 120 let pivovaru Eva Hendrychová. Festival pro příznivce tvrdší muziky Úplnou novinkou, která se připravuje ke 120. výročí založení společnosti, bude turistický pochod na Konopiště, místo, které se s Františkem Ferdinandem neodmyslitelně pojí. Uskuteční se v sobotu 10. června. Start i cíl bude samozřejmě v pivovaru, kde se mohou pochodníci občerstvit, jak jinak, pivem. Akce to nebude fyzicky vůbec náročná, Konopiště je na dohled města. Proto se jí budou moci zúčastnit také rodiče s malými dětmi.

„Navíc na ně při cestě k zámku čekají zajímavé úkoly," připomněla Eva Hendrychová. Mezi už tradiční akce na nádvoří v pivovaru patří festival pro příznivce tvrdší muziky. Čtvrtý Punk Rock for Ferdinand zaplní nádvoří v sobotu 8. července. Klasické pivovarské slavnosti se letos s připomínkou významného výročí budou konat v sobotu 9. září. Kromě toho v průběhu léta chystá pivovar i několik výstav. „Například spolupracujeme i s lidmi z klubu sběratelů pivních suvenýrů," doplnil Václav Vyvadil, další pracovník obchodního oddělení pivovaru. ČTĚTE TAKÉ: Konopiště je nejen vidět, ale bylo znovu také slyšet Pivovar ke svým narozeninám vydává také unikátní brožuru o své historii, kterou napsal historik Michal Horáček. Připomíná pivovarnictví v Benešově už před koupí areálu arcivévodou a další historické momenty až po současnost. Poslední brožura přitom byla vydaná už před dvaceti lety. Michal Horáček ve své knížce popisuje především důležité okamžiky ve fungování pivovaru a dospěl i k několika novým, dosud nepublikovaným zjištěním. K dostání bude na všech akcích. Zájemci se mohou těšit i na nové turistické vizitky.

