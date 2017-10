V Benešově se opět mluví o víceúčelové hale

Benešov /FOTOGALERIE/ – Město potřebuje finance na opravy komunikací, objektů, výstavbu bytů a řadu dalších velmi potřebných akcí a případná stavba sportovní haly, je až na konci pomyslné řady investičních záměrů Benešova.

Právě těmito slovy v únoru 1999 komentoval otázky Benešovského deníku, směřující k výstavbě městské sportovní haly, tehdejší místostarosta Jiří Jandač.

Od té doby se ve městě u Konopiště hodně změnilo. Kromě vedení města také názory na vznik sportovní víceúčelové haly. O ní se totiž po mnoha letech znovu začíná mluvit.

Ryzí městská hala měla prapůvodně podle tehdejších lídrů radnice starosty Mojmíra Chromého a místostarosty Jiřího Jandače vyrůst na neudržovaném prostoru plného kaluží mezi školní jídelnou a ZŠ v Jiráskově ulici. Nestalo se tak, i když hala za 40 milionů tam nakonec vyrostla. Jenže se jedná „jen“ o lepší tělocvičnu, bez hlediště.

Skutečnou halu Benešov dosud nemá, i když její úlohu alespoň částečně supluje tělocvična při ZŠ Dukelská. Vedení města o přestavbě, při níž vznikne také prostor pro diváky, začalo uvažovat už v roce 2002. Za dva roky bylo nákladem 35 milionů korun hotovo. „Je to super hala, krásná," rozplýval se tehdy prezident BC Benešov Ladislav Klavrza a připomněl, že se basketbalistům splnil sen trvajícím pět let.

O plnohodnotné víceúčelové městské hala pro sportovce či kulturní akce, s odpovídajícím hledištěm a zázemím, se pak už tak často nehovořilo. Později radnice vedená Jaroslavem Hlavničkou uvažovala o stavbě haly v prostoru Táborských kasáren. A toho se nynější opozice drží dodnes.

Jenže současné vedení města využití prostoru kasáren vidí jinak. Pozemky nabízí developerům pro Nové město a také provozovatelům zábavního rodinného parku. „Hala je ale skutečně potřeba jako sůl,“ přiznal místostarosta Benešova Jiří Švadlena při poslední schůzi zastupitelstva při otázce opozičního zastupitele Zdeňka Zahradníčka.

Jako místo, kde by mohl objekt vzniknout, označil Jiří Švadlena prostor zdevastovaných antukových volejbalových kurtů mezi sokolovnou a Základní školou v Dukelské ulici.

Podle Zdeňka Zahradníčka je ale tamní prostor pro plnohodnotnou, důstojnou, nikoliv ale megalomanskou městskou halu, nedostatečný. „Záměr města jsme konzultovali s kolegy z Volby pro město a došli k závěru, že prostor je to skutečně malý. Pokud by se podařilo kurty od Sokola vykoupit, určitě by je bylo možné využít třeba pro sousední základní školu,“ míní politik s tím, že nejlepší místo pro halu je to v někdejších Táborských kasárnách.

Současný nápad vedení města je jen nástřelem a naráží i na majetkové poměry. Volejbalové kurty patří Tělocvičné jednotě Sokol Benešov. A také přilehlé, případně využitelné pozemky a objekty, nejsou ve vlastnictví města, ale drží je dalších sedm soukromých majitelů. Pokud by nápad město nakonec dotáhlo až k realizaci, pak by jen zhruba 70 metrů od sebe stály hned dvě sportovní haly.

Porovnání prostorových poměrů už existující haly v Mladé Boleslavi a uvažované v Benešově

MB (skutečnost)

Půdorys

60 x 50 metrů

Hala se zázemím – 3234 m2

Okolí haly včetně parkoviště – 2761 m2



BN (úvaha)

Půdorys možného umístění

63 x 40 metrů

Prostor pro halu (kurty)

2171 m2 (vlastník TJ Sokol Benešov)

Prostor pro parkoviště

2500 m2 (vlastník TJ Sokol Benešov)

Případná ostatní plocha v okolí

2570 m2 (7 vlastníků)