V Benešově má vzniknout první soukromá základní škola

Benešov /ANKETA/ – V podmínkách Benešova naprosto unikátní záležitost chystá na příští školní rok podnikatelka Helena Šešinová. V centru města chce otevřít první soukromou Základní školu Zvonková.

Ilustrační fotoFoto: čtk

„Ráda bych poskytla rodičům alternativu pro jejich děti,“ uvedla jeden z důvodů. Tím dalším, možná ale dokonce úplně prvotním je to, že dvě šestileté děti Heleny Šešinové v září poprvé vstoupí jako žáci do základní školy.

Tvůrčí a přátelské prostředí hodlá Šešinová vybudovat díky malým třídním kolektivům do patnácti dětí. Zpočátku, to by mělo být ve školním roce 2018/2019, to bude jen první třída, postupně se pak, podle zájmu, počet tříd zvýší. Ale jen v rámci prvního stupně, tedy do páté třídy.

„Nechceme vytvářet konkurenci státním školám ani výstřední způsob vzdělávání. Chceme jen využívat to nejlepší, co vzdělávání na této úrovni nabízí. Tedy včetně waldorfské a montessori pedagogiky a také s důrazem na jazyky a samozřejmě s ohledem na individualitu každého žáka,“ vysvětlila podnikatelka. „Ve třicetičlenném kolektivu vzdělávání není ideální a to není nic proti státním školám. Tak to prostě v Česku je, i když věřím, že i to se snad brzy změní,“ uvedla Helena Šešinová.

K tomu má ještě hodně daleko. V současné době totiž žádá kraj a potažmo Ministerstvo školství o povolení školu provozovat. Kvůli tomu už také žena požádala benešovské radní o vyjádření.

„V zásadě podporujeme to, aby měli rodiče v Benešově možnost vybrat si pro své děti z nabídky vzdělávání. Proto nemáme problém s tím, aby takové zařízení v Benešově vzniklo a tuto školu bychom nevnímali jako negativní konkurenci vůči stávajícím státním školám na území města,“ stojí v usnesení rady města a ztotožňuje se s ním také místostarostka Benešova Nataša Bruková, i když vedoucí odboru školství MěÚ Benešov Ivana Kárová na záležitost hledí z trochu jiného úhlu. „Nedovedu si to moc dobře představit. Zajistit chod školy bude hodně složité. Organizačně, prostorově i finančně,“ míní Ivana Kárová.

Pro ZŠ Zvonková, která by měla sídlit v rohovém objektu na Malém náměstí, proti domu s pečovatelskou službou, má už vybrané také pedagogy včetně dvou mužů. Kantoři by učili na plný úvazek a kromě učeben by využívali také možnosti přírody, kam to z centra Benešova není daleko. Pokud se do soukromé školy přihlásí rodiče dítě s nějakým problémem, není v tom problém. Samozřejmě to bude záviset na vedení školy.

Ale, jak už řečeno, vize je to s výhledem na září 2018, která bude závislá na vůli ministerských úředníků. Ti ale celých 60 procent žádostí o soukromé základní školy smetli se stolu.