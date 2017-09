V Benešově má vzniknout Nové město

Benešov /FOTOGALERIE/ – Co s prostorem někdejších Táborských kasáren přiléhajícím k Táborské ulici bude dál? Tuhle otázku řeší po předchozích vedeních města i to současné.

Už poměrně konkrétně se hovoří o vzniku zábavního rodinného parku Plopsa. Ten, s rozlohou 3,5 hektaru, by však měl ležet o kus dál, ne v bezprostřední blízkosti Táborské ulice.

Na začátku jednání o využití prostoru poblíž hlavní kasárenské budovy, se městu přihlásilo hned deset investorů. Teď zůstali tři poslední.

„Jeden z nich má zájem o prostor na místě takzvaného bigopaláce, což je hlavní budova kasáren a také o místo po bývalé jídelně mužstva,“ připomněl místostarosta Benešova Jiří Švadlena s tím, že tyto budovy čeká demolice. „Už je o tom rozhodnuto,“ potvrdil.

Na jejich místě by chtěl investor postavit ubikace pro seniory a současně také takzvané startovací byty. Jeho záměr přitom vychází z trendu soužití generací. Zamýšlené objekty by zabraly plochu kolem dvou hektarů. Podle komunálního politika by se už tuto zimu mohlo začít bourat a stavět pak hned z jara roku 2018.

Největší část z pětadvaceti hektarů, které město bezplatně získalo po odchodu vojska v roce 2007, by chtěl další významný investor.

„Plochu sedmnácti až osmnácti hektarů by chtěl využít opravdu bohatý investor. Chtěl by tam vybudovat Nové město pro zhruba tři tisíce lidí,“ řekl Švadlena, ale přiznal, že o tom, jak bude vypadat, moc neví. „K tomu musí být po zrušení regulačního plánu vytvořena územní studie. Zatím víme, kudy povedou hlavní komunikace a to, že vedle zábavního parku by mělo stát obchodní centrum,“ dodal.

Právě to ale může přispět k ještě většímu úpadku centra města, jak to připomněl podnikatel Miloš Horák mladší. „Kdo obchodní centrum obsadí? Teď tu vzniká další obchodní dům a nejsem přesvědčen, že se ho majitelům podaří naplnit obchodníky. Problémy s nájemníky mají už také majitelé objektů v Tyršově ulici. Také Hvězda je poloprázdná. Myslím, že by se pozornost měla věnovat více centru,“ míní Horák. „V Benešově je problém s parkováním, to by se mělo řešit. Stavět další obchodní centra mi přijde opravu nesmyslné,“ řekl.

Z koláče pozemků v Táborských kasárnách by pak městu zbyla jen část v místě kolem hlavní brány, kde se nyní buduje dům sociálních prevence. Tamní objekty už slouží či začnou po přestavbě sloužit nejen pro sociální služby, ale i jako archiv či místo pro uskladnění předmětů z exekucí.

Hlavní budova Táborských kasáren ještě poměrně nedávno měla naději na přežití. Majitel, město, uvažovalo o tom, že tam vzniknou byty. Ve hře bylo i muzeum nebo dokonce soukromá vysoká škola. Teď, podle místostarosty, objekt s novými plastovými okny, čeká bourání. Ve světě se sice staré budovy také bourají, ale často investoři právě jim vdechují nový život. Tak se to stalo například v jednom městě na Islandu. Tam developeři neuspěli u místních politiků se záměrem postavit nové hotelové komplexy na zelené louce. Místo toho museli vzít za vděk starými opuštěnými a nepoužívanými typicky severskými objekty. Po přestavbě podle jejich potřeb, ale se zachováním vnější „slupky“ se hotely staly atrakcí a díky tomu nemají nouzi o klienty ani v této odlehlé části světa.