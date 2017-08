Uzavírky v Benešově s prázdninami nekončí

Benešov - Prázdniny v Benešově byly ve znamení rekonstrukcí některých vozovek. Uzavírky ale s létem nekončí. Řidiči nyní neprojedou ulicí Táborskou, a to až do neděle 27. srpna. Zde je uzavírka v úseku od kruhového objezdu až k odbočce do ulice k Pivovaru.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Během tohoto týdne proto musí nejenom osobní a nákladní vozidla město objíždět, ale také autobusy si kvůli uzavírce musí prodloužit trasu o několik minut, aby mohli zajet k zastávce Benešov pivovar.



Obyvatelé města i ti, kteří centrem jen projíždí, jsou ale z uzavírek už unaveni. „V jednu chvíli mi i ujel autobus, protože jsem o jedné uzavírce nevěděla a šla jsem na zastávku, která nebyla v provozu,“ posteskla si Věra Přibylová z Benešova. ČTĚTE TAKÉ: Na trati zemřel člověk. Vlaky jezdí s omezením



Následně další celý týden, až do 8. září, uzavřou práce na téže silnici krátký úsek od vjezdu do obchodu elektra až po prodejnu automobilových dílů.



„Všechny informace o uzavírkách aktualizujeme na webových stránkách města. Nynější uzavřená část silnice v Táborské je z důvodu protihlukové úpravy povrchu vozovky,“ uvedl Karel Hlaváček za Silniční správní úřad. Od 9. září bude již celá ulice průjezdná v obou směrech. Vozidla zde ale nezaparkují až do poloviny září.



V souvislosti s těmito stavebními pracemi budou mít někdy problém i chodci. Třeba kvůli uzavírce v ulici Táborská a vytvoření vjezdu do ulice U Pivovaru, bude od 8. září zakázán vstup chodcům na chodník. Menší výkopové práce po městě nebudou také výjimkou. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: Opravují přejezdové zařízení. Řidiči si musí dávat pozor

