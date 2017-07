FOTO: Uzavírka v Týnci skončila, chystá se další

Týnec nad Sázavou – Benešovská ulice není kvalitou tamní vozovky žádná autostráda. Zůstávají na ní stopy nedávné rekonstrukce vodovodu a tak tudy řidiči, zejména ti ve směru do centra, musejí projíždět s velkou opatrností. Přesto neutěšený stav žádného motoristu příliš nerozčiluje. Už proto, že dělníci práce a tím i úplnou uzavírku silnice, proti předpokládanému termínu zkrátili o týden.

„Je to skvělé,“ hodnotí zprůjezdnění ulice třicetiletý Tomáš, který dojíždí denně z centra Týnce do zaměstnání v Benešově. „Vždyť se kvůli uzavírce nedalo projet ani místy, která my, Týnečáci dobře známe. Všude byly zákazové značky a oficiální objížďka byla hodně dlouhá,“ připomněl.

Na úplnou opravu vozovky v Benešovské ulici a tím i její bezpečnější průjezd, si ale motoristé musejí ještě počkat. A protože oprava bude probíhat takříkajíc z gruntu, přinesou práce znovu úplnou uzavírku páteřní městské komunikace. „Rekonstrukce přinese i sanaci podkladních vrstev, kanalizačních šachet a výstavbu nových,“ potvrdila Lenka Morávková z týnecké radnice.

Tyto další komplikace při průjezdu Týncem bude mít v režii Středočeský kraj. Právě ten, respektive jeho Krajská správa a údržba silnic, za práce ponesou odpovědnost. A protože generálku silnice v úseku dlouhém zhruba 700 metrů nelze dělat za provozu, čeká motoristy další úplná uzavírka. Rekonstrukce potrvá od 11. do 29. září.

Autobusy, které staví na zastávce nedaleko staré školy, budou mít v té době provizorně zastávky u mostu přes Sázavu a na výjezdu z Týnce na Benešov nedaleko nového městského hřbitova.