Kvůli úřadu odešli z domu nájemníci, ale úředníci tam nejspíš nepřijdou

Benešov – Ještě loni v listopadu potvrzovalo vedení města, že chce přestěhovat úředníky z nevyhovujících prostor bývalé Komerční banky do lepšího. O potřebě vyřešit tohle dilema agendy cestovních pasů, řidičáků, občanských průkazů či sociálních věcí, se v Benešově hovoří už řadu let. Jako nejvhodnější se vedení radnice jevilo umístění úředníků do objektu číslo 77. Ten stojí hned vedle radnice na Masarykově náměstí. Je známý podle někdejší prodejny v přízemí i jako Atas.

Kvůli tomu s tamními nájemníky radnice už neuzavřela nové nájemní smlouvy a nabídla jim náhradní bydlení. Nepomohla ani námitka Benešovského deníku při jedné z tiskovek radnice, že je škoda, udělat z bytů, které mají své kouzlo, úřad. A tak nájemníci z devíti bytových jednotek jsou už téměř všichni pryč. Byty budou od března prázdné.

Ještě Ještě v době, kdy radnice počítala s umístěním úředníků do Atasu, tvrdila místostarostka Benešova Nataša Bruková, že tamní byty nejsou vyhovující a bydlení v nich je proto dost náročné. Tajemnice úřadu Miluše Stibůrková pak přidala i svůj názor: „Je to takový nepříjemný dům, jen když tam vstoupíte," řekla a starosta Petr Hostek její slova doplnil: „Mohly by tam být byty nádherné, ale objekt je hodně zanedbaný, takže bydlení tam komfortní rozhodně není."



Neuplynulo ještě ani půl roku a názor radnice se změnil. Z objektu už nechce místo jen pro úředníky. Do domu by proto znovu mohli zamířit nájemníci. Jací? Ti původní, nebo jiní, označovaní VIP?



„Objekt má několik variant využití," potvrdil Deníku v pátek 24. února při poslední tiskovce starosta Benešova Petr Hostek. „Jednou z nich by byly i byty. Dole, v přízemí, by ale mohl i tak vzniknout otevřený prostor pro úřad. Já osobně bych v tom domě ale nejraději viděl skutečně úřad," tvrdí starosta.



Také proto už existuje architektonická studie na využití objektu jen pro potřeby úřadu. Tahle myšlenka se totiž zrodila jako reakce na neustále se zvyšující potřeby úřadu. Například i v agendě dopravních přestupků. Radnice kvůli nim bude v blízké budoucnosti potřebovat dalších pět až sedm úředníků. Ale vzhledem k tomu, že do Atasu nejspíš nepůjdou, hledá další prostory v městských objektech. A takové jsou například na Malém náměstí, v prvním patře Zeleného stromu.



„V objektu je nyní Mateřské centrum Hvězdička, které využívá prostor bývalé restaurace Bedrok. V jeho zadní části by mohli najít místo úředníci, kteří by řešili všechny přestupky obce s rozšířenou působností Benešov," vysvětlil starosta a připomněl, že jejich přestěhováním by se uvolnil prostor a zlepšily pracovní podmínky v bývalé Komerční bance. Tedy třeba i odboru sociálních věcí.



Nápad postavit naprosto novou úřadovnu ve svahu u parkoviště Pod Brankou, proto nejspíš zatím zůstane jen nenaplněnou ideou.

