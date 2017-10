Úřední sobotu budou mít ojediněle ve Voticích

Votice – Vyjít vstříc občanům chtějí ve Voticích. Rada města rozhodla, že obyvatelům ojediněle zpřístupní městský úřad v sobotu 7. října od 8 do 12 hodin.

Ti občané, kteří dojíždějí z Votic do jiných měst za prací, a proto nestíhají využít votický úřad v klasické pracovní době, budou mít jedinečnou šanci si své záležitosti vyřídit i o tomto víkendu.



Když se novinka osvědčí, chtělo by město úřad v sobotu otevřít v tomto roce ještě jednou.



„Fungovat budou všechny základní agendy. Jednáme o tom, že bychom na tento princip mohli navázat i v příštím roce,“ uvedl starosta Votic Jiří Slavík. V příštím roce by se tak mohla změnit pracovní doba votických úředníků. Městský úřad by byl ideálně otevřen vždy během jedné soboty v měsíci.



Město si slibuje, že tímto krokem vyjde vstříc i rekreantům, kteří přijíždějí hlavně o víkendu.