Úkol pro nového ředitele nemocnice? Zajištění péče a vyrovnaný rozpočet

Benešov /ROZHOVOR/ – To, že bude mít Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov od 1. března nového ředitele už Benešovský deník psal. Jaká cesta přes výběrové řízení, v němž nakonec uspěl lékař Roman Mrva ale k tomuto výsledku vedla? Na to odpověděl Deníku předseda představenstva nemocnice Pavel Pavlík.

Pavel Pavlík, předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.Foto: Petr Ballek

Jak probíhalo výběrové řízení?

Výběrové řízení bylo vyhlášeno 13. ledna a příjem přihlášek byl ukončen 15. února. Do řízení se přihlásili čtyři vyrovnaní uchazeči. Komise pak 20. února při pohovorech hodnotila především splnění podmínky, zkušenosti uchazečů ve zdravotnictví a navrhovaný projekt řízení benešovské nemocnice. V případě doktora Mrvy komise došla k většinovému závěru, že je tím nejvhodnějším kandidátem.

Co očekáváte a co si slibujete od nového ředitele?

Od nového ředitele očekávám, že přispěje k dalšímu rozvoji a modernizaci benešovské nemocnice. Dále budeme požadovat vyrovnaný rozpočet a zajištění stabilizace zdravotnického personálu. Samozřejmou prioritou je i zajištění stávajícího rozsahu a kvality zdravotnické péče pro občany v regionu.

Co vám kromě toho nový ředitel pověděl?

Již po skončení výběrového řízení jsme diskutovali některé další záležitosti a domluvili se na následujících konzultacích, a to ještě než nastoupí. Výhodou nového ředitele je i ten fakt, že benešovskou nemocnici dobře zná. Již jako mladý lékař po škole před mnoha a mnoha lety pracoval na chirurgii a následně zde působil ve funkci šéfa benešovské záchranky. Navíc v ní působil na pozicích náměstka ředitele pro léčebně preventivní péči, technického ředitele i prvního zástupce ředitele a také jako místopředseda představenstva.

Na co by se chtěl nový vrcholný manažer zaměřit?

Chtěl by se zaměřit na rozvoj zdravotnických týmů a rád by co nejrychleji vybudoval centrální příjem a posílil kredit nemocnice u veřejnosti, což jsou přesně témata, která já jako předseda představenstva také podporuji.

