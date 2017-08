Tyršova ulice ve Voticích se po roce otevře

Votice /FOTOGALERIE/ – Nešťastně dlouho trvající rekonstrukce ulice Tyršova by měla být již brzy minulostí. To i přesto, že obyvatelé měli touto ulicí projet již na začátku roku. Problém byl se zhotovitelskou firmou.

„Největší komplikace byly v zimě, kdy kvůli nedodělané, rozkopané silnici, bylo všude bláto. Už, aby byla ulice hotová,“ podotkl Matyáš Krubr z Votic. Přání obyvatel dotčené ulice se stane, pravděpodobně již příští týden, realitou.



Nyní se totiž Tyršova ulice asfaltuje, v pátek se pokládala konečná vrstva. „Domluvili jsme se a podepsali jsme předběžné užívání vozovky. Řidiči by tak ulicí mohli, z největší pravděpodobností, projet již následující týden. Tedy ještě před kolaudací,“ uvedl starosta Votic, Jiří Slavík.

V rámci rekonstrukce se vyměnil vodovod, kanalizace i veřejné osvětlení. V tomto trendu, tedy nejen v povrchové úpravě silnice, ale i v obdobném technologickém stylu, by město chtělo pokračovat i v dalších ulicích ve Voticích.



Letošní rok má vedení města v plánu několik oprav místních komunikací. Zdůvodňují to tím, že dvě minulá volební období se ve Voticích žádné významné rekonstrukce komunikací neudály.



Práce na silnicích se dotknou bezmála pěti úseků.



Nejvíce aktuální je pro občany města oprava ulice Horní. Původně se měla z jednosměrné silnice přeměnit na obytnou zónu, kterou by se dalo projíždět obousměrně.



V anketě ale zvítězil dosavadní stav. Silnice se tedy jen opraví, změny v projíždění ulicí nebudou.