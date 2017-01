Týraným zvířatům dá azyl nové centrum

Řehenice - Vznik multifunkčního centra měli iniciátoři organizace Home 4 pets v hlavách již přes pět let. Na konci minulého roku se ale myšlenka přeměnila v činy.

Díky podpoře ze strany policistů, veterinární správy, ale i některých politiků jako je Jiří Pospíšil, mohla předsedkyně Home 4 pets Tereza Váchová osvětlit veřejnosti plány ohledně multifunkčního centra. „Dlouho jsme hledali vhodné místo, kde bychom mohli zřídit centrum, které nabídne lepší podmínky nejen psům z množíren, ale i týraným hospodářským zvířatům," uvedla Tereza Váchová s tím, že pozemek o rozloze 150 tisíc metrů čtverečních vyjednali v obci Řehenice.

Aktuálně se připravují vizualizace projektu s architektem, zavádí se nová elektroinstalace ve stávající budově v Řehenicích a po příchodu lepšího počasí se bude moci také přistoupit ke zpřístupnění vody v objektu.

Na jaře, v závislosti s příhodnými teplotními podmínkami, pak začnou samotné stavební práce na celém pozemku. „Jestliže nám počasí dovolí, chtěli bychom v menším měřítku začít fungovat již na jaře. Důležité je pro začátek vytvořit prostor pro správce a následně připravit místo pro alespoň dvacet psů," uvedla Tereza Váchová. Psi nebudou zavření v kotcích, budou mít k dispozici prostorné výběhy. Do roka by měla být vybudována i karanténa a veterinární ošetřovna. Následně by projekt sloužil i exotickým zvířatům.

PROGRAMY PRO LIDI

„Projekt by měl fungovat především pro zvířata, ale také pro zdejší obyvatele, kteří by v našem centru mohli navštěvovat vzdělávací akce, přicházet na kynologické kurzy nebo jen navštívit a socializovat některé naše zvířecí pacienty," připomněla Tereza Váchová. Zároveň dodala, že díky těmto různým aktivitám by centrum mohlo být finančně soběstačné.

Náklady na první fázi centra by se měly pohybovat podle organizace Home 4 pets mezi 500 tisíci až 750 tisíci korunami. Další milion by měly stát ošetřovna, karanténa a prostor pro hospitalizaci zvířat. Celkové náklady projektu, které chce nezisková organizace pokrýt z vlastních zdrojů, zatím nelze odhadnout.

Pomoci při vybudování multifunkčního centra mohou i benešovští podnikatelé, soukromníci nebo jednotlivé osoby. Organizace se poptává po kancelářských budkách, po pomoci v souvislosti se stavebními pracemi nebo se sekáním pozemku.