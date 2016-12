Tradice Zuzana Koubková nepřerušila navzdory životním útrapám

Louňovice pod Blaníkem - Místo sváteční pohody, která by se dala v závěrečné fázi roku očekávat, prožila spisovatelka z Podblanicka Zuzana Koubková minulé Vánoce těžké chvíle. Životní útrapy jí ale naštěstí pohled na svátky nezměnily. Proto rodinné tradice stále dodržuje. „Před rokem během Vánoc volala maminka, že mi pomůže s výrobou cukroví, na který máme recept od pratety Petronily," vzpomíná paní Zuzana. Kvůli času se ale nakonec ženy domluvily, že se sejdou až na společné večeři. Než se tak mohlo stát, mamince se udělalo špatně.

Zuzana Koubková se synem Bolkem a manželem Lubošem.Foto: Archiv Zuzany Koubkové

„Až potom jsme zjistili, že již v té době měla rakovinu tlustého střeva. Přes péči doktorů nám maminka skonala několik dní po Novém roce," svěřila se Zuzana Koubková s tím, že před půl rokem odešel na onen svět i její tatínek. Podlehl stejné nemoci.

Přes velkou bolest však Zuzana na svátky nezanevřela. Vánoce jsou podle ní příjemná příležitost vzpomenout si na své nejmilejší a v kruhu rodinném si na chvíli i odpočinout.



Proto také zítra vytáhne, jak sama říká, „hoddbóžovou" výbavu po předcích. Upeče hodně máslového cukroví a štědrovečerní stůl prostře zeleně zdobeným nádobím a po generace pečlivě uchovávanými stříbrnými příbory.



Vzpomene si při tom nejen na rodiče, ale také na to, jak vánoční svátky prožívala jako malá.



„Nejvíce jsem si užívala ten typický vánoční shon. Když jsme s maminkou hledaly sto padesát let staré recepty naší pratety a následně podle nich pekly cukroví. Sladké pečivo plné másla je o poznání lepší než to z obchodů," je přesvědčena spisovatelka Zuzana Koubková s tím, že vánoční atmosféru nasávala s rodiči a bratrem, jako správní obyvatelé Prahy, na Starém Městě.



Své nejkrásnější Vánoce ale Zuzana Koubková prožila jinde. Pod bájným Blaníkem. Se synem Boleslavem v rodinné chalupě v Louňovicích pod Blaníkem.



„S Bolkem jsme si připravili skromnější Vánoce, které sice nebyly plné dárků a vybraných pochoutek, zato jsme mohli být spolu sami a užít si tak jeden druhého. U krbu jsme si rozdali dárky, vyprávěli příběhy a koukali na pohádky. Protože jsme utekli z hlavního města na Podblanicko, mohli jsme si k večeru udělat i štědrovečerní procházku na Malý Blaník. Den jsme pak zakončili kouzelnou půlnoční mší v místním kostele," dodala Zuzana Koubková.

Kdo je Zuzana Koubková

Zuzana Koubková se narodila v máji 1973 a jako absolventka ČZU obor ochrana rostlin, pracuje ve státní správě. Oblíbila si historický šerm, a proto byla několik let členkou historicko – šermířského spolku Záviš. Hobby ji nakonec přivedlo i ke studiu historických pramenů pak také vlastnímu psaní historických románů vycházejících z osudů některých osobností českých dějin. Má syna Boleslava a její manželem je Ľuboš Bartúšek.

Zvyky Zuzany Koubkové

Spisovatelka si oblíbila obyčej založený na loupání jablka. Podstatou zvyku je házení slupky přes rameno. Na zemi se slupka stočí do tvaru, který připomíná písmeno. Podle toho se pak dá odvodit jméno životního partnera. „Ze slupky se mi často vytvořilo písmeno L. To jsem ještě nemohla tušit, že za několik let se do jednoho Luboše skutečně zamiluji. Nebyl sice můj první, ale poslední je určitě," usmívá se nad hrou osudu Zuzana.

Recept pratety Petronily

Na vánoční cukroví pratety Petronily je potřeba 40 dkg hladké mouky, 24 dkg másla, 12 dkg moučkového cukru, čtyři žloutky, citrónová kůra. Těsto se peče při nižší teplotě. Kousky cukroví se spojují marmeládou.