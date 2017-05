Své oblíbené motorce říká Konopnice

Střední Čechy - K milovníkům nablýskaných mašin patří i strážník městské policie Pavel Flieger.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Jeho nejnovějším miláčkem je z dílů postupně sestavený historický model motocyklu Jawa 634. Jedná se přesně o tu specifikaci, která si zahrála ve filmu Slunce, seno, jahody. Takže se jí říká Konopnice. Lásku ke starým motocyklům má Pavel Flieger už odmala. A nejen k nim. „Staré stroje mě zajímaly vždycky. I auta a lokomotivy," říká. Stařičká Konopnice se mu dostala do rukou ve zbědovaném stavu. „Pak už to šlo ráz na ráz. Tady stál Pařez, tady byla k mání Kejvačka," popisuje Pavel Flieger.

Dnes má motocyklů deset. „Když jsem Konopnici přivezl na vozíku, poslala mě s ní manželka rovnou do šrotu," přiznává.

„Kdyby bývala řekla postav si to, alespoň od tebe bude pokoj. Ale ona ne. Takže bylo trochu dohadování. Možná tak trochu z trucu jsem si tehdy řekl, že když ne jednu, tak deset. A ono jich nakonec deset je," směje se motorkář.

Jen není vůbec jednoduché dát všechny jednostopé krasavce do kupy. „Syn předloni udělal řidičák, takže jsem teď upřednostnil motocykl pro něj. Je to moderní stroj, čtyřtaktní, přestavěný do stylu endura," dodal Pavel Flieger.