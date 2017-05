Středočeská železniční den se koná v Benešově a Vlašimi

Benešovsko - V Benešově a také ve Vlašimi se v sobotu 27. května koná Středočeský železniční den.

Příznivcům jízdy po kolejích se při tom nabídne řada atrakcí. Třeba zvláštní jízdy moderními i historickými vlaky Českých drah. Benešov při tom bude dokonce centrem celé akce, a proto do něj zamíří z Prahy mimořádně vypravené vlaky. Budou to jak ty nejmodernější kolejové dopravní prostředky, které bude reprezentovat soupravami InterPanter a RegioShark, tak také vlak, který už vrchol své slávy má dávno na sebou, historická souprava v čele s lokomotivou „Ušatá“.

Všechny vlaky zařazené do Středočeského železničního dne dorazí do Benešova. Z něj pak vyrazí na další cestu do Vlašimi, Votic, Sázavy a také Týnce nad Sázavou. Železniční den ale nebude jen o ježdění ve vlacích. Na své si příznivci dráhy přijdou také v samotných stanicích. V Benešově si návštěvníci prohlédnou čekárnu, kterou si pro snadnější cestování nechal na nádraží postavit samotný následník rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Na stejném místě je k akci připravena také výstavy o této celebritě, hosté si budou moci prohlédnout i pracoviště řízení provozu nebo model železnice. také ve Vlašimi bude co „okukovat“.

Kromě lokomotiv bude nejspíš největší pozornost milovníků vlaků poutat výstava o zrušené trati z Trhového Štěpánova do Dolních Kralovic. Vlak tažený parní lokomotivou mohou příznivci historie vidět v Krhanicích v 10.14 (při zpáteční jízdě v 17.57), v Týnci zastaví v 10.22 (17.42), Čerčanech 10.44 (16.35), Benešově 11.34 (16.13), Postupicích 11.56 (15.55). Do Vlašimi dorazí Ušatá lokomotiva ve 12.17 a odjede z ní zpět do českého hlavního města v 15.33.