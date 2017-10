Strážníci i děti našli zázemí v bývalé radnici

Sázava – Bývalá sázavská radnice posloužila novému účelu. Ve zrekonstruované budově od září sídlí mateřská škola, školní družina, zájmové kroužky i služebna městské policie.

„Při rekonstrukci bývalé radnice jsme vyměnili okna, střechu, zateplili plášť, upravili vnitřní prostory, rekonstruovali dešťovou kanalizaci, opravili příjezdovou komunikaci a parkovací stání. Začali jsme s úpravou zeleně a počítáme ještě s výsadbou dalších stromů a keřů. Na zahradu během zimy dodáme také další herní prvky pro děti,“ řekl sázavský starosta Petr Šibrava.





Díky tomu, že zázemí v bývalé radnici našla i školka, jí přibylo 24 novým míst. V budově je navíc i místnost uzpůsobená speciálním potřebám jednoho z předškoláků. „Třetím rokem naši mateřskou školu navštěvuje chlapec s těžkou formou autismu. Nechtěli jsme ho vytrhnout z rodiny a poslat do speciálního zařízení, zařídili jsme mu asistentku a je tady s ní v běžné třídě. Když není v pohodě, je unaven, s asistentkou odejde do speciálně vybavené třídy, pohraje si tam, uklidní se a vrátí se zpátky,“ popsala ředitelka Základní a mateřské školy Sázava Zdeňka Kotzotová.



Přestěhovat se mohly do nových prostor i zájmové kroužky jako výtvarný, šachový, anglický a mladých hasičů. Nyní se připravuje i kroužek šikovných ručiček.



Oprava stála dohromady čtyři miliony korun. Město na ni dostalo dotaci 980 tisíc korun ze Státního fondu životního prostředí.