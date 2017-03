Stavět bazény města a obce nechtějí, pouze vylepšovat

Nové bazény města a obce budovat nechtějí, zejména jejich provoz pro ně představuje velkou finanční zátěž.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce, v souvislosti s plánovaným zavedením povinných kurzů plavání na prvním stupni základních škol podpořit i výstavbu bazénů. Pro většinu měst a obcí na Benešovsku, je ale myšlenka na výstavbu nového bazénu nereálná.

Možná bude i tobogán

Na Benešovsku mají plavecké bazény jen dvě největší města, Benešov a Vlašim, přičemž krytý je pouze v Benešově. Vzhledem k ekonomickým možnostem menších měst jejich vedení s výstavbou finančně náročných sportovišť nepočítají. Důvod je prostý: návratnost takových investic je prakticky nemožná.

Také v Benešově ale dojde na vylepšení. „V letní odstávce bazénu chceme položit kolem bazénu novou protiskluzovou dlažbu a tu chceme nainstalovat i u malého, dětského bazénku," konkretizoval Petr Kotouč s tím, že v budoucnu není vyloučeno, že by k bazénu přibyl například tobogán. „Všechno je to ale o penězích. Loni jsem s tím na radě města neuspěl, tak uvidíme, jak to bude tentokrát," dodal ředitel MSZ.

Zazelená se tráva

Na Kolínsku se také výstavba bazénů neplánuje. Obyvatelé a návštěvníci Kolína využívají Vodní svět, disponující krytým bazénem i letní plovárnou. Také zde se chystají novinky. Správce Vodního světa investoval do závlahového systému, aby se tráva kolem bazénu za letních veder pěkně zelenala. Další novinka ve Vodním světě funguje už nyní: ve vířivkách a dětském bazénu ubylo díky UV lampě chlóru.

Chybí peníze

Scházejí prostředky nejen na samotnou výstavbu, ale především na provoz bazénů, který města musí dotovat ze svého rozpočtu.

Jedním z míst, kde krytý plavecký bazén nejvíce chybí, je Zruč nad Sázavou. Zdejší školáci dojíždějí až do Kutné Hory. „Máme vypracovanou studii městských lázní ve Zručském dvoře, ale projektovat se zatím nebude. Potřebovali bychom využít dotace, ale zatím nebyla žádná vypsána," uvedl starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer s tím, že by se bazén musel ročně dotovat několika milióny korun.

Chystají vylepšení

Vylepšení chystají v kutnohorském bazénu. V plánu je relaxační wellnes koutek a slaná voda, potřeba je nová vzduchotechnika a celkové snížení energetické náročnosti budovy.

Na to bude třeba odhadem 13 milionů korun. Spolek TJ Sparta Kutná Hora, který bazén provozuje, na projekt žádá o dotaci. Pokud ji získá, město poskytne finanční spoluúčast. V jaké výši je ale stále předmětem jednání.

