Stavbu dopravního terminálu zahájí v Benešově nejspíš na podzim

Benešov – Dopravní terminál, nejen pro obyvatele Benešova jedna z nejdůležitějších staveb, která propojí vlakové s autobusovým nádražím, by se podle vyjádření starosty Benešova Petra Hostka mohla začít budovat na podzim. A to přes to, že už v srpnu loňského roku stavba mezi ulicemi Nádražní, Jiráskova a Žižkova obdržela územní rozhodnutí o umístění stavby.

Nádraží v Benešově.Foto: Zdeněk Kellner

„Máme samozřejmě požádáno o dotace. Nevím o ničem, co by nám stálo v cestě k jejich získání," uvedl starosta Benešova Petr Hostek.

V následujícím půlroku chce město radnice dotáhnout do zdárného konce veškeré administrativní požadavky na zahájení stavby občanské vybavenosti v hodnotě přes 100 milionů korun.



„Proto věřím, že terminál bude hotový napřesrok," řekl starosta, ale připustil, že jeho optimismus, kdy loni předpokládal, že se dílo podaří realizovat do konce letošního roku, se ukázal jen jako jeho utkvělá představa, která v reálu narazila na úřednickou mašinérii.



Stavba samotná po dostavbě přinese pokrok, ale během budování i hodně potíží. V automobilové dopravě i při cestování hromadnými prostředky. A to přes to, že budování terminálu musí stavebník uskutečňovat tak, aby byl provoz na nádraží omezen v co možná nejmenší míře.



Kvůli budování terminálu, vznikne v prostoru Nádraží ulice zázemí zhotovitele na celou dobu stavby. Benešovští radní už na sklonku loňského léta v souvislosti s tím dohodli pronájem prostoru o výměře 235 metrů čtverečních. Jednu část staveniště o výměře 112 metrů čtverečních město zhotoviteli pronajme město za 200 korun za metr a měsíc. Ročně by tak do městské kasy mělo přibýt téměř 269 tisíc korun. Druhou část pozemku ve vlastnictví města o výměře 123 metrů čtverečních Benešov pronajme za 20 korun za metr a rok, což za toto období bude činit 2456 korun.



V prostoru nádraží by měl vyrůst i parkovací dům, který budou moci využívat cestující pro zaparkování svých osobních aut před tím, než odjedou autobusem či vlakem. Ač město chtělo obě stavby spojit do jediné investiční akce, nepodařilo se mu to.