Stavba dopravního terminálu letos už nezačne

Benešov /VIZUALIZACE/ - Co nejdříve chce město spustit dlouho připravovanou a od roku 2013 avizovanou výstavbu dopravního terminálu.

Ten má vytvořit pro uživatele, tedy cestující, sourodý celek z dosud dvou částí nádraží rozdělených rušnou Nádražní ulicí. Tím cestující bez potíží projdou od autobusového spoje na ten vlakový a naopak a bez potíží vyjdou z prostoru nádraží také k centru města. „Už aby to bylo, vždyť jen přecházení Nádražní ulice je někdy doslova o život,“ míní studentka Veronika, která využívá, při každodenní cestě z domova na vesnici nedaleko Benešova, do školy, jak autobus, tak vlak.

K výstavbě se město však přiblíží rázněji teprve s podporou dotací. „Zatím je ale nemáme potvrzené,“ přiznal místostarosta Benešova Jiří Švadlena.

Přitom město o finanční podporu požádalo už uprostřed léta. Jenže z Integrovaného regionálního operačního programu ITI zatím žádné peníze žadatelům nepřišly. A hned tak to nejspíš nebude. Předpoklady radnice proto hovoří až o závěru letoška. „Myslím, že letos samotnou stavbu kvůli tomu ani nezahájíme,“ potvrdil Jiří Švadlena, i když připustil, že problémy se začátkem stavby nesouvisejí jen ryze s dotacemi a čekáním na ně. „Chceme ještě letos spustit také revitalizaci Tyršovy ulice. Proto si myslím, že by nebylo úplně dobré rozkopat najednou celé město,“ vysvětlil.

Náklady na stavbu dopravního terminálu měly dosáhnout až k obrovské částce 170 milionů korun. „Uznatelné náklady tohoto projektu činily přes 111 milionů korun a ty měly být proplaceny z dotace,“ uvedla Pavla Dvořáková z benešovského oddělení investic odboru rozvoje města a správy majetku.

Velkorysý projekt počítal totiž s vybudováním parkovacího domu. Ten by měl stát mezi kolejištěm a Nádražní ulicí. Jenže postupně se částky snižovaly a škrtaly se kvůli tomu i části celého projektu. A první z odepsaných částí byl právě parkovací dům. Na samotný terminál a také jeho důležitou součást, podchod mezi vlakovým a autobusovým nádražím, zbyla proto částka nižší - 100 milionů korun. Z původní sumy měl Benešov hradit ze svého přes 50 milionů korun. Teď to bude „jen“ o něco více než 30 milionů korun.

Starosta města Petr Hostek přes problémy, které stavbu zatím provázejí věří, že letos se přece jen ještě něco stihne. „Zahájíme přípravné práce,“ potvrdil s tím, že věří tomu, že má Benešov velmi reálnou šanci dotaci získat v plné výši.

Z toho pak vyplývá, že skutečné zahájení prací by mělo následovat napřesrok. I proto, jak potvrdil Jiří Švadlena, že má město už vypořádané záležitosti s vlastníky pozemků, jichž se stavba bude bezprostředně dotýkat. Také proto na radnici její lídři doufají, že stavba by cestujícím mohla začít sloužit už na podzim 2018 a to přes to, že stavba nabrala už roční zpoždění.

Samotný parkovací dům, stavba důležitá pro cestující – motoristy, by se stane nakonec samostatnou, i když druhořadou akcí. Tou zcela nejdůležitější je totiž samotný terminál. Platí to, i když České dráhy jsou stále vstřícnější k budování záchytných parkovišť u nádraží.

O moderních dopravních terminálech uvažují reálně také v Sázavě a Týnci nad Sázavou.