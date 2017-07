Statný dub Ouběnice už zdobit nebude, je nebezpečný

Ouběnice – Statný dub, který vévodí příjezdu do ouběnického centra, je u konce života. Strom starý možná více než čtyři staletí, začali dřevorubci kácet v pátek 21. července.

Jejich práci přerušilo počasí a tak kmen stále stojí. Ale z majestátního dubu se nyní k nebi už jen spínají silné větve bez listí. „Stromu je obrovská škoda. Zlomily se mu nějaké větve, ale to přece není důvod k jeho pokácení,“ popisoval v redakci starousedlík Josef Ježek, jehož rodina v Ouběnicích žije už deset generací. „Určitě by se dal ošetřit a zachránit,“ míní muž, který kácení prožívá velice těžce. Mrzí ho ale také přístup radnice v Bystřici. Ta o kácení místní předem neinformovala.

Potvrdila to i Martina Smahová, referentka MěÚ Bystřice pro životní prostředí, která o kácení hovořila s předsedkyní osadního výboru Hanou Bartákovou teprve včera. Ta o situaci kolem stromu - obří odlomené větvi - hovořila už minulý týden i s rodinou, na jejímž pozemku dub roste. Ale oficiální stanovisko a rozhodnutí radnice neznala. Teprve v okamžiku, kdy při cestě ze zaměstnání viděla u kmene muže s pilami, zjistila, co se bude dít.

„To víte, že mě mrzí i to, že nám o kácení úřad nic neřekl. Telefon na mě mají. Lidé se mě jako předsedkyně osadního výboru ptali, co se to děje, a já jim neuměla odpovědět. Je to pro mě nepříjemné. Čekala jsem, že se mi někdo z radnice ozve, ale to se stalo teprve včera,“ potvrdila Hana Bartáková.

Proč to tak bylo, není jasné. Jisté ale je, že k rozhodnutí o kácení stromu byl podle Martiny Smahové z bystřické radnice důvod. Tím je zachování bezpečnosti lidí, kteří v blízkosti stromu žijí. V dosahu jeho koruny, je ale také silnice, po níž projíždějí i školní autobusy. „Stav dubu posuzovali nezávisle dva arboristé. Ti nám víceméně doporučili kácení,“ vysvětlila Martina Smahová s tím, že při nedávných poryvech větru se z kmene odlomila silná větev a před zhruba čtrnácti dny další. Právě to výrazně změnilo těžiště stromu.

Město ho ošetřovalo řadu let, ale podle odborníků by jeho stabilitu ani další kúra nedokázala zajistit. „Možná bychom k takovému rozhodnutí dospěli až za rok,“ míní úřednice.

Náklady na kácení hradí město, dubové dřevo pak připadne rodině, na jehož pozemku strom roste. A protože částečně roste i na pozemku obce, využijí Ouběnice dřevo při společenských akcích nebo volbách.