Starosta uznal stížnost na něj za oprávněnou

Kvůli stížnosti na jednání Městské policie Benešov padla i stížnost na starostu města Petra Hostka.

Radnice v Benešově.Foto: Zdeněk Kellner

Když před časem přišel na benešovský Dopravní inspektorát Policie ČR vyřizovat své záležitosti podnikatel Petr Pohůnek ze Šternova, ještě netušil, co se za několik okamžiků stane. Na ulici u pracoviště DI PČR Benešov si všiml civilních aut stojících u krajnice s vodorovným značením žlutou nepřerušovanou čárou. Tedy v zákazu zastavení.

A protože současně na chodníku před objektem stál muž v uniformě Městské policie Benešov, chtěl se ho zeptat na to, zda bude řešit dopravní přestupek. Jenže k tomu nakonec ani nedošlo. „Ten muž, o němž jsem tenkrát ještě nevěděl, kdo to je, stál na chodníku jen v ponožkách. Jen tak, bez bot a kouřil. Neměl na uniformě jmenovku, a tak jsem se ho slušně zeptal, zda je jako strážník ve službě," uvedl Petr Pohůnek s tím, že se dozvěděl pouze to, že mu do toho nic není.

„Tak jsem si došel pro foťák, že si celou situaci nafotím a natočím. Když to strážník viděl, poslal mě do pr…," tvrdí Pohůnek, který pak na místě také zjistil, že auta na zákazu zastavení patří pracovníkům Městského úřadu Benešov, kteří do objektu policie chodí do tělocvičny a také to, že přestupky, jichž se řidiči dopustili, vyřešila policie domluvou.

Muž v uniformě, velitel Městské policie Radek Stulík, ale situaci viděl trochu jinak než Pohůnek. „Do tělocvičny chodíme úředníky trénovat sebeobraně, a protože byla přestávka, vyšel jsem ven a zapálil si. Tehdy ke mně přišel nějaký člověk, sprostý jsem na něj určitě nebyl," řekl včera Deníku velitel strážníků, i když připustil, že k určitému konfliktu tehdy přece jen došlo.„Když dnes pana Pohůnka potkám, snažím se k němu být maximálně korektní," dodal Radek Stulík.

Jenže tehdy Pohůnek, známý už dlouho jako ten, který si nedá nic líbit a sepsal už řadu oprávněných stížností na úřady i konkrétní úředníky, nebo jako ten, kterého ze své kanceláře nechal vyvést i někdejší starosta Petr Kouba, ani tentokrát nad situací nemávl rukou.

„Zašel jsem za starostou Benešova a ten mi hned po té, co vyšel z kanceláře, řekl, že se mnou nebude nic řešit, že nemá čas. Ale neuspěl jsem ani s tím, když jsem chtěl, aby určil osobu, která se mnou stížnost na strážníky sepíše. Řekl mi, že se mnou nikdo nic sepisovat nebude, i když byl úřední den a barák v půl čtvrté odpoledne plný úředníků. Pohrozil mi, že v případě, že neodejdu, nechá mě vyvést městskou policií. Jednou už mi to stačilo a tak jsem šel," popsal událost čtyřicetiletý stěžovatel s tím, že posléze podal stížnost sám, tentokrát na to, že mu starosta znemožnil, v rozporu se směrnicí města, sepsání stížnosti.

Starosta to viděl jinak

A právě tuto stížnost projednával nejprve kontrolní výbor zastupitelstva. Pozval si sice k vysvětlení starostu, ale ten se omluvil a tak stížnost projednávalo až zastupitelstvo města. Podle starosty Hostka (ČSSD) přišel Petr Pohůnek podat stížnost až po pracovní době a na radnici už nebyl nikdo, koho by starosta mohl sepsáním stížnosti na Městskou policie Benešov pověřit.

K pochybení došlo

Kontrolní výbor stížnost Petr Pohůnky projednal a shledal, že starosta skutečně porušil směrnici města. To Petr Hostek také při schůzi zastupitelstva uznal. „Kontrolní výbor nemohl jednat jinak," připustil starosta Benešova. „Směrnici jsem porušil, ale jak jistě uznáte, nebyl to hrdelní zločin," dodal Petr Hostek.

Zastupitelstvo Benešova pak závěry kontrolního výboru vzalo na vědomí.

