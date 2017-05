Srazy Zetorů dělají zdarma, pokud budou muset mít registrační pokladnu, končí

Nahoruby /FOTOGALERIE/ – Obnova spolkového života vesnice. I tak by se dal popsat počin dobrovolných hasičů z Nahorub, kteří si k tomu vymysleli a zorganizovali srazy historických traktorů Zetor. A vydrželo jim to do dnes. Už třináct let.

„Přišlo nám líto, že se tady na vsi nic nekoná a lidé tu o to jsou tak trochu ochuzeni. A protože vesnicemi dříve, v dobách mého dětství, traktory doslova brázdily, řekli jsme si s kamarády hasiči, že bychom mohli dát dohromady jejich setkání,“ vysvětlil Zbyněk Šobíšek, člen pětadvacetičlenného pořadatelského týmu Sboru dobrovolných hasičů Nahoruby. A že srazy skutečně lidi baví, dosvědčuje nejen zájem vystavovatelů, ale také obdivovatelů z řad veřejnosti. Těch se pokaždé přijde podívat kolem pěti set. ČTĚTE TAKÉ: Na Benešovsko na sraz Zetorů dorazil až od Žďáru nad Sázavou Nahorubské setkání Zetorů je totiž v širokém okolí jediné svého druhu. A rozjelo se do impozantních rozměrů. Po trochu nesmělých začátcích se předloni sjelo rekordních 73 strojů. A pokud se přihlásí ke srazu i více zájemců, neodmítnou je. „Jsme rádi za každého takto „postiženého“, který sem na sraz přijede,“ potvrdil Šobíšek. První setkání organizátoři svolali na podzim 2005. Důvod byl prozaický. Bylo po žních a tak zemědělci měli více času. „Tehdy se sem sjelo dvacet traktorů, jenže podzimní termín s nevyzpytatelným počasím se ukázal jako ne příliš šťastný. Proto pořádáme srazy po čarodějnicích, téměř vždy první týden v květnu,“ připomněl organizátor srazu, který na exhibici přivezl dva své stroje. „Traktory mě baví a také mi samozřejmě pomáhají. Když je sraz, umyju je a přivezu ukázat. Jsem nahorubský domorodec a mému dědovi na poli pomáhali koně. Kdyby měl traktor, určitě by byl šťastný,“ tuší Zbyněk Šobíšek. Na srazu nechybělo ani občerstvení. Výtěžek z jeho prodeje hasiči využijí pro nákup předmětů, které se jim hodí k jejich činnosti nebo na další akce. Třeba stan využívaný při sportovním dni pro děti nebo pálení čarodějnic. I hasičům ale hrozí babišovská povinnost registračních pokladen. „Registrační pokladny jsou pro nás problém. Nesouhlasíme s tím. Vždyť my z toho nic nemáme, neobohacujeme se a peníze použijeme na další naše akce. V okamžiku, kdy sem přijde první úředník a bude na nás dělat ty! ty!, ty! a bude nám vyměřovat pokutu, že registrační pokladnu nemáme, s akcemi končíme,“ dodal rozhodně Zbyněk Šobíšek. ČTĚTE TAKÉ: Rosův mlýn bez chovatelů Benešov prodá

Autor: Zdeněk Kellner