Sportovní anketu Benešovského deníku opanují dál mistři backflipů

Benešov – Galavečer s vyhlášením výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec Benešovska 2016 v KD Karlov uzavřel v úterý 17. ledna šestý ročník této soutěže Benešovského deníku.

I když je jméno vítěze nejprestižnější kategorie jednotlivců dospělých jiné než loni, jeho sportovní disciplína je stejná. Nejúspěšnějším sportovcem je Libor Podmol řečený Mouka ze Znosimi u Vlašimi, český reprezentant ve freestyle motocrossu.

Mouka sice skončil v mistrovství světa až osmý, ale to především vinou zranění, kvůli kterým se nemohl zúčastnit více podniků. V těch, kde nechyběl, obsadil v Kolíně nad Rýnem první místo, druhé pak ve Stockholmu, Krakově a vyhrál například i X-Games v americkém Austinu.



V celé šestileté historii ankety je pak velice zajímavé, že porota, tentokrát složená z místostarostů Benešova Nataši Brukové a Jiřího Švadleny, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Ivany Kárové, kantora a trenéra Jindřicha Slunečka a redaktorů Benešovského deníku Zdeňka Kellnera, Pavla Šimáčka a Petra Roubíčka, znovu poslala na vrchol motocrossaře.



Pouze anketu za rok 2012 vyhrál nohejbalista Šacungu Benešov Ladislav Štěpař. Dva triumfy má na kontě Petr Pilát a už tři Libor Podmol.



Na další místa za Podmola, který se galavečera kvůli trénování ve Španělsku nezúčastnil, komise poslala Matyáše Pokorného, člena Benešovského běžeckého klubu a také vytrvalce vlašimského Spartaku. Ten vyhrál Konopišťskou desítku a také významný český vytrvalecký závod Běchovice. V půlmaratonu Zimní běh na Blaník skončil druhý.

Třetí Petr Pilník Pilát, freestyle motocross bral loni při závodech MS celkově čtvrté místo, když získal bronz v Kolíně nad Rýnem, Rize i Gdaňsku.



Čtvrtá běžkyně Atletiky Benešov, Lenka Křížová, vyhrála Novoroční Konopiště v kategorii žen nad 35 let a celkově tam byla druhá.



Mažoretka Kateřina Škrabánková z benešovského klubu Wild Cats, celkově v anketě pátá, si své umístění zasloužila za vítězství na národní twirlingové soutěži, největší v ČR.

V kategorii kolektiv – dospělí se porotcům zamlouvaly nejvíce výkony druholigových fotbalistů 1. FC Sellier&Bellot Vlašim, kteří loni skončili osmí a do jarní části vstupují na pátém místě.



Druhé místo získali střelci z historických zbraní SSK Krhanice, kteří se stali mistry světa v předovkách.



Třetí příčku berou tentokrát muži Lukostřeleckého klubu Votice za titul na MČR v družstvech v terčové lukostřelbě reflexním lukem.



Hned za nimi se umístili muži nohejbalového Šacungu Benešov, kteří loni dosáhli řady úspěchů a například vyhráli i silně obsazený pražský mezinárodní turnaj Poslední smeč.



Pole oceněných uzavírají košíkáři, muži BC Benešov, druhý tým loňské II. ligy a nyní mužstvo na čtvrtém místě tabulky.



V kategorii kolektiv mládeže vyhráli mladší žáci Lukostřeleckého klubu Votice. Loni zvítězili na MČR v terénní lukostřelbě i na MČR v halové lukostřelbě.



Starší žákyně, stolní tenis, SKST Vlašim jsou tentokrát druhé za stejné umístění na MČR družstev v Ostravě.



Starší žákyně, judo, SKP Benešov za 4. místo na MČR berou v naší anketě bronzový stupínek.



Čtvrté se umístily atletické juniorky Spartaku Vlašim za šesté místo v v loňském šampionátu ČR, což je historický úspěch klubu po 45 letech.



Páti jsou za rok 2016 starší žáci U15/ mladší dorost U16, fotbal, SK Benešov. Ti v loňské sezoně skončili v lize starších žáků U15 na 4. místě, skupiny C. V letošní sezoně mladšího dorostu U16 jsou na 4. místě skupiny B, tři body od prvního místa.



Nejlepší v kategorii jednotlivci mládež

1. Nikola Dýcková, hokej, HC Rytíři Vlašim (15 let) – zlato a 2 x stříbro na Zimní olympiádě dětí a mládeže ČR v rychlobruslení, účast na všech reprezentačních akcích žen v hokeji U15, nastupuje i za reprezentaci ČR žen v hokeji U18 (před vyhlášením byla na MS 18 v Přerově).

2. místo na Geneve Futur Hockey Challenge 2016 (neoficiální mistrovství Evropy) – ženy U15, 2. místo na Zimní olympiádě mládeže v norském Lillehammeru – ženy ČR U16, v lednu 2016 nastoupila poprvé za ženy České republiky v přátelském utkání v Brně Zalužánkách na otevřeném hřišti proti Slovensku, kde dala i první gól v A týmu.



2. Daniela Radová, oddíl cyklistiky při spolku BENEŠOV ŽIJE SPORTEM (11 let) – 1. místo – Mistrovství ČR v triatlonu v kategorii do 11 let – Lipno, 1. místo v Českém poháru silniční cyklistice – do 12 let v Milevsku, celková vítězka pořadí republikového seriálu závodů horských kol Kolo pro život do 11 let (16 závodů, v nichž sedmkrát vyhrála), 1. místo v závodě horských kol Pražský pohár MTB do 12 let – Praha Kbely, 1. místo v běhu na 1 míli – Praha Stromovka, Lívancový pohár dívky do 12 let, 1.místo v běhu Zámeckým parkem ve Vlašimi – dívky do 11 let, 1.místo v běhu na 5 km v Jankově – dívky do 15 let, 1. místo v seriálu 3 cyklistických závodů „ Hledá se mistr světa"- Táborské okruhy 2016 v kategorii do 13 let – Tábor.

3. Alžběta Dědová, sportovní střelba, SSK Benešov (ročník 2002) – 1. místo – Mistrovství ČR (dorost) – Vzduchová pistole 40 ran, 3. místo – Mistrovství ČR (dorost) – Sportovní pistole 30+30 ran, 1. místo – Mistrovství Středočeského kraje (dorost) – Sportovní pistole 30+30 ran, 4. místo – Mistrovství Středočeského kraje (dorost) – Vzduchová pistole 40 ran, 11. místo – Finále Českého poháru dospělých – vzduchová pistole 40 ran.



4. Barbora Kramperová, lukostřelba, LK Votice – členka reprezentačního juniorského družstva České republiky v kategorii kadetky – reflexní (olympijský) luk. V uplynulé sezóně dosáhla na úspěchy ve všech disciplínách sportovní lukostřelby, tedy terčové, halové i terénní. Velkým úspěchem bylo získání dorosteneckého (Havířov) i ženského titulu halové Mistryně ČR (Prostějov), což se dosud v historii české lukostřelby nepodařilo.



5. Nela Pýchová, šachy, Spartak Vlašim (17 let) – 1. místo na MČR dorostenek (do 18 let), 1. místo na MČR juniorek (do 20 let) v Kovářské – postup na MS v Uruguayi 2017, 1. místo na MČR v bleskovce juniorek, 7. místo na MČR žen v bleskovce.



Sportovní hvězda Deníku

Hvězdami čtenářů Benešovského deníku se stali fotbalisté JAWA Divišov. Právě oni od čtenářů obdrželi nejvíce hlasů.









Přehled vítězů hlavní kategorie Nejúspěšnější sportovec Benešovska

Za rok 2010

Petr Pilník Pilát - freestyle motocross, reprezentant ČR

Za rok 2011

Ladislav Štěpař - nohejbal, Šacung Benešov

Za rok 2012

Libor Mouka Podmol - freestyle motocross, reprezentant ČR

Za rok 2013

Libor Mouka Podmol - freestyle motocross, reprezentant ČR

Za rok 2014

Libor Mouka Podmol - freestyle motocross, reprezentant ČR

Za rok 2015

Petr Pilník Pilát - freestyle motocross, reprezentant ČR



Za rok 2016

Libor Mouka Podmol - freestyle motocross, reprezentant ČR