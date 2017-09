Společnost vyrábějící cukrovinky navštívily davy

Benešovsko – I když vystěhování obyvatel prostoru pro cvičiště SS ohraničeného na západě Vltavou, na severu Sázavou, na východě železnicí z Prahy do Tábora a na jihu tratí z Olbramovic do Sedlčan začalo fakticky už na jaře 1942 vyhláškou německé okupační správy, fyzické přesuny odstartovaly toho roku na podzim. Stalo se tak přesně před 75 lety. „Celý proces Němci rozdělili na pět etap od 15. září 1942 do 1. dubna 1944,“ připomněl ředitel Státního okresního archivu Benešov Michal Sejk, místostarosta Neveklova. I jeho rodiny usídlené v Neveklově po generace, se tahle smutná událost týkala.