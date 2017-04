Spěchající řidiče mezi Psáři a Souticemi usvědčí radary

Benešov – Jak dlouho se prezident České republiky Miloš Zeman zdrží v Benešově při své zítřejší návštěvě? To je otázka, na kterou může dát odpověď rozpis jeho čtvrtečního programu. Do redakcí ho rozeslal Středočeský kraj, organizátor prezidentova putování krajem. Do Benešova by měl Miloš Zeman dorazit z Čáslavi kolem čtvrté odpolední.