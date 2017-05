Složky IZS cvičily záchranu raněných z havarovaného autobusu

Benešovsko /OBRAZEM/ – Umějí členové složek Integrovaného záchranného systému poskytnout včas a správě první pomoc lidem z havarovaného autobusu? Právě na to dalo odpověď taktické cvičení IZS. Konalo se včera na silnici u Bořeňovic na Benešovsku a zúčastnili se ho jak zdravotníci, tak hasiči a policisté.

K simulované nehodě autobusu došlo po té, co mu při jízdě praskla přední pneumatika, neovladatelné vozidlo sjelo do příkopu a narazilo do stromu. Do cvičení se kromě profesionálů zapojili také členové jednotek dobrovolných hasičů. „Při záchraně zraněných jsme postupovali metodou Start. Při tom jsme cestující z havarovaného vozidla rozdělili podle závažnosti zranění k nimž jsme přidělili i odpovídající barvu,“ vysvětlil Jiří Černovský, velitel stanice HZS Benešov, který cvičení naplánoval a připravil.

Zelenou barvou přidělují hasiči lehce zraněným, kteří mohou chodit, žlutou středně těžce zraněným a červenou pak těžce zraněným s prioritou okamžitého převozu do nemocnice. Černě pak hasiči označují případné oběti nehody. A právě v návaznosti na systém započatý hasiči při evakuaci cestujících z autobusu pak postupují také další složky IZS. „Evakuovali jsme dvacet osob, jedna osoba zemřela,“ informoval na konci cvičení Černovský. „Práci velitele zásahu hodnotím na jedničku s hvězdičkou. Udržel si přehled nad situací i lidech, co tu měl. Práci hasičů hodnotím známkou jedna až dvě s drobnými chybami, které ale neovlivnily samotný zákrok. Cvičení děláme právě proto, abychom i ty drobné chyby při případném ostrém zákroku nedělali,“ dodal Jiří Černovský.