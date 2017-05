Silnici nad zámeckým parkem ve Vlašimi uzavřeli zřejmě do poloviny září

Vlašim /FOTOGALERIE/ - Uzavírka v Benešovské ulici potrápí řidiče déle než se zdálo. Doprava je z Vlašimi do Benešova směřovaná po objízdné trase.

Avizované opravy chodníku a vybudování opěrné zdi na hraně svahu do parku na silnici v Benešovské ulici ve Vlašimi již odstartovaly přípravnými pracemi. Řidiči proto od ranních hodin neprojeli od Domašínské brány ke křižovatce Benešovská/Divišovská ulice. Uzavření silnice pravděpodobně potrvá až do půle září. Na objízdné trasy si proto budou muset zvyknout všichni bez rozdílů.

Nejen řidiči si kvůli uzavírce zajedou několik kilometrů navíc, ale také obyvatelé Domašína si budou muset zvyknout na zhuštěnou dopravu. Reakce obyvatel, kteří žijí v lokalitách objízdných tras, nejsou příliš pozitivní. Bojí se hluku i možných dopravních nehod. „Jestliže tu projede tolik automobilů, které každý den jezdí po hlavní silnici z Vlašimi do Benešova a zpět, tak to se máme na co těšit. Už dneska ráno to tu bylo jako na dálnici,” posteskla si obyvatelka Domašína, která vlastní baráček u silnice, kde je značená objízdná trasa.

Ani samotní řidiči si nenechali své názory pro sebe. Na sociální síti hned několik lidí zareagovalo na uzavírku Benešovské ulice. „Hlavně když se dělala kanalizace v Domašíně a bylo to půl roku zavřené, tak nikdo netušil, že je problém se svahem a chodníkem. Proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě!” napsal Petr Švestka. Další uživatelé sociální sítě si zase stěžují na avizované opravy mostku ve Vlašimi, které by měly řidičům znemožnit ke konci letních měsíců průjezd na dálnici D1.

Aby řidiči mohli alespoň částečně vozovkou nad zámeckým parkem projet, snaží se zástupci města domluvit s firmou, která stavební práce provádí. Podle místostarosty Vlašimi Karla Kroupy ale není vůbec jisté, zda se alespoň v jedné části silnice otevře. „Rozhodnutí o uzavírce je do 16. září. I přesto s firmou o možnostech jednáme. Po odbagrování svahu a základů pro opěrnou zeď, budeme společně s firmou jednat o možnosti průjezdu Benešovskou ulicí na semafory,” dodal Karel Kroupa.

Nákladní auta objízdnou trasou neprojedou

Objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy je obousměrně po trase Domašín/letiště. Provoz bude řízený pomocí semaforů. V tomto úseku je ale zákaz vjezdu všech nákladních vozidel. „Objízdná trasa pro nákladní vozidla není stanovená z důvodu rozmělnění dopravy. Řidiči těchto vozidel budou na křižovatce u Struhařova samozřejmě na tuto uzavírku upozornění,” dokončil Karel Kroupa. Zákaz vjezdu nákladních vozidel bude rovněž na komunikaci v úseku Domašín/Znosim.

Zástupci Vlašimi se také snažili jednat s pověřenými úředník o stopce, která přikazuje řidičům zastavit na křižovatce Benešovská/Divišovská ulice při jízdě od letiště. Při uzavírce Benešovské ulice je totiž zbytečná a při kolonách také nepraktická. Dočasné odstranění stopky ale úřady městu nepovolili.