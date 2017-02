Silnice po zimě jsou samá díra. Oprav se dočkají na jaře

Benešovsko - Letošní zima napáchala na středočeských silnicích škody za stovky milionů korun. Kraj na náročné opravy silnic po zimě využije i svoje vnitřní rezervy. Vedení hejtmanství už přislíbilo, že na tento účel uvolní mimořádnou částku 120 milionů korun z přebytku hospodaření.

Výtluky na silnici. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Krajský radní pro dopravu František Petrtýl připomněl, že kraj má na údržbu silnic vyčleněno zhruba 1,5 miliardy korun. Částka je určená na běžné opravy i dlouhodobější akce. Po zimě se pustí do oprav nejdříve tam, kde to bude nejvíc potřeba. „Mám příslib, že se nejedná o poslední finance," řekl Petrtýl k plánovanému uvolnění 120 milionů korun. Kraj podle něj sáhne do svých rezerv, ale nehodlá se zadlužit. Peníze na opravy silnic chce získat i z národních a evropských zdrojů.

Podle Zdeňka Dvořáka, ředitele Krajské správy a údržby silnic, budou škody hlavně na Benešovsku a Kutnohorsku. „S opravami začneme, až to dovolí klimatické podmínky. Větší opravy s frézami budeme provádět pravděpodobně v dubnu, menší už po oteplení. Čekáme na potvrzení dotace. Poté se budou dělat vetší akce," podotkl.

Benešovsko

Obyvatelé Benešovska jsou ze situace na vozovkách nešťastní. Na všech silnicích evidují díry či různé překážky vzniklé po zimě, kterým se musí vyhýbat. „Silnice jsou hrozné. Když jedu z Vlašimi do Benešova registruji značný počet děr, které před zimou na vozovce ještě nebyly. Většinou se to týká míst, které jsou už z minulosti záplatované," uvedl řidič Pavel, který za prací po této silnici cestuje každý všední den.

Otřesná situace na silnicích je značná i v jiných úsecích na Benešovsku. Díry v komunikacích jsme objevily i cestou z Vlašimi na dálnici D1. Během jízdy jsme karambolů napočítali bezmála dvacet.

Vedoucí pro oblast Benešov, z Krajské správy a údržby silnic, Luděk Beneš uvedl, že zatím si nedokáží představit, jak velké budou škody na silnicích po zimě. „Našich deset cestmistrů na Benešovsku a na Příbramsku má na starost různé úseky silnic, které kontrolují a projíždí. V případě, že zaevidují nějaké problémy, tak menší opravy hradí z vlastních peněz, kterými disponují. Když se jedná o velké projekty, tak situaci projednáváme a snažíme se vymezit na případné rekonstrukce finance," prozradil.

Aktuálně má vedoucí pro Benešov Luděk Beneš připravené větší projekty na opravu silnic. „Jedná se o tichý povrch v Benešově, v Táborské ulici. Tento projekt by měl být již odsouhlasený. Určitě budeme dělat také tichý povrch v Týnci nad Sázavou, hned od příjezdu z Benešova až ke křižovatce pod Kulturním domem. V přípravě je i kruhový objezd v Týnci nad Sázavou," řekl Luděk Beneš. Podle něj se občas vyskytují na Krajské správě a údržbě silnic žádosti o náhradu škody po jízdě po komunikacích na Benešovsku. „Jsme na to připravení, máme pojištění," dodal.