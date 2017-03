S jarem přijde světlo a lepší nálada, říkají psychologové

Vstanete, podíváte se z okna a svítí sluníčko. Také se vám v takové dny vstává lépe, než když ráno prší? A podobné pocity máte také s přicházejícím jarem?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Cítíte, že najednou máte na vše více energie? Psychiku člověka opravdu podle odborníků do jisté míry opravdu může počasí ovlivnit. Je ale jen jedním z více faktorů.

Michal Kubánek, psycholog z obecně prospěšné společnosti Komunikujeme tvrdí, že samotné jaro energii a duševní sílu člověku nedodá. „Spíše podzimní a zimní dny spojené s častějším nedostatkem světla lidem energii berou," vysvětlil svoji zkušenost s klienty. Jaký je v tom rozdíl? Lidé mohou mít dostatek světla a pohybu na čerstvém vzduchu i v zimě ale docílí se toho obtížněji. „Potom na jaře to v příznivějších podmínkách zvládnou," doplnil Michal Kubánek.

Nepřehlédněte: Poník z Jezdeckého plesu nakonec zůstal v Kolíně

Světlo je třeba nepřeceňovat

Podle jeho slov se lidé nebudou cítit lépe jen díky tomu, že venku svítí sluníčko, pokud na tom sluníčku zároveň nebudou. „Dále je třeba zdůraznit, že světlo je pouze jedním z vlivů na pohodu a je třeba ho nepřeceňovat, protože u naprosté většiny lidí se nejedná o vliv zásadní," řekl Kubánek.

Psycholožka Rita Uličná zlepšení nálady mezi lidmi přičítá blížícímu se jaru, které lidé vnímají jako možnost nových začátků. „Vzbuzuje to v nich naději do budoucích časů. Tento pocit je v nás jistě zakořeněn z dob, kdy docházely zásoby a jarní čas nás přibližoval k úrodnému období roku. Zároveň je však jaro také náročný čas často i rychlých změn," poznamenala Rita Uličná.

Čtěte: Autobus do Libodřic zatím jezdit nebude

Na otázku, zda ranní pohled na oblohu ovlivňuje náladu člověka odpověděla Rita Uličná nejednoznačně. „Záleží na tom jaké počasí obloha věstí a kdo se na ni dívá. V tom se my lidé dost lišíme pro někoho může jasná ranní obloha znamenat celodenní dřinu ve vedru a naopak ta zatažená možnost užít si trochu klidu. Jiný člověk naopak zajásá nad vycházejícím sluncem, protože to pro něj znamená teplo a světlo. Každý z těchto postojů pak jistě poznamená alespoň na určitý čas to jak se cítíme," řekla. Obecně má však podle jejích slov sluneční světlo na psychiku pozitivní vliv.

Jarní únava

Naproti tomu podle Rity Uličné nelze zanedbávat i možnost nástupu „jarní únavy". Ta má podle jejích slov jak psychické tak fyzické projevy. „Plynou z mnoha věcí. většina z nás má méně pohybu, máme méně možností se vystavovat slunečnímu světlu a pohybovat se na čerstvém vzduchu, jsou rozdíly v zimním a letním jídelníčku," vyjmenovala psycholožka. Podle Uličné navíc aktivity lidé nepřizpůsobí kratšímu dni, jako to bylo v minulosti, kdy mnozí v zimě trochu zvolnili tempo.

Teplo i sport

Lidé vliv počasí na svou psychiku a zdraví vnímají. Každý se dívá na roční období jinak. Například Marie Kratochvílová z Chotusice nemá ráda zimu. „Považuji to za depresivní období, kdy je tma a žádné slunce. To jakmile začne jaro, je tepleji a svítí sluníčko, cítím se hned jinak. I když horka v létě mi také nedělají dobře," uvedla.

Naproti tomu vychovatelka Hana Slámová najde klady na počasí ve kterémkoli období roku. „Chodím běhat již přes třicet let za každého počasí v zimě či v létě, tak mě počasí nijak neovlivňuje a vždy se třeba se změnami teploty popasuji," řekla. Podle ní je to právě tím, že je sportovkyně. „Jsem ale také zastáncem zdravého stravování jako je zelenina či ovoce, pravidelně užívám i vitamíny C. To si myslím, že také přispívá k rovnováze a boji proti změnám počasí," zdůraznila.

Čtěte: Kolín ocenil sedm sportovních trenérů