Rozvoj čeká pouze krytý plavecký bazén

Benešov /FOTOGALERIE/ – Kam investovat dříve a kam masivněji? I když taková otázka, by se dala při počtu sportovišť, která spravují Městská sportovní zařízení Benešov, od jeho vedení očekávat, vize a plány má MSZ jasně utříděné.

Koupadla v Benešově jsou požární nádrží a tak to zůstane. Lidé tam chodí jako na sluneční louku. Platí 20 korun za den.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

A platí to, pokud se shora uvedená otázka stočí jen k zařízením, která přes zimu odpočívají a čekají na teplé počasí. Koupališť mají MSZ hned několik. Ale jen jediné, které se dá využívat i v době, kdy mrzne. Proto je prioritou krytý plavecký bazén. Ten spolyká statisíce nejen provozem, ale také svou údržbou. A další peníze by byly potřeba poslat do jeho rozvoje. Třeba na tobogán či další atrakce. O nich však, právě kvůli finanční náročnosti, není rozhodnuto.

Co je ale už nyní jasné, že takových „vychytávek“ se nedočkají plavci u bazénu v Dukelské ulici. „Na Dukle ještě před sezonou opravíme šatny a sociální zařízení a posílíme i možnost občerstvení. Rekonstrukce čeká i technologie, ale s atrakcemi tam nepočítáme,“ potvrdil ředitel MSZ Petr Kotouč.

V Benešově jsou i další možnosti plavání. Třeba v Konopišťském rybníku u kdysi tolik oblíbené travnaté pláže U kotvy. Kromě toho disponuje Benešov i takzvanými Koupadly. Jejich správu však mají na starosti Technické služby Benešov. A ty betonový bazén provozují jako požární nádrž. Areál je veřejnosti jako sluneční louka přístupný od začátku června kdo poloviny září. Vstup tam je 20 korun a platí se v klasickém parkovacím automatu.

Tohle opatření město přijalo kvůli stížnostem na chování bezdomovců. Městská policie tím získala možnost ty, kteří nezaplatili, vyvést z areálu. Tam se kromě slunění dá také hrát plážový volejbal, stolní tenis a atrakce či brouzdaliště tam mají i malé děti. Veřejnost má k dispozici i převlékací kabinky.

