Rosův mlýn bez chovatelů Benešov prodá

Benešov – Základna členů ČSCH Benešov už není v Rosově mlýně, ale v Soběhrdech. Skončilo období vzdoru chovatelů vůči záměru města dostat je z jejich tradiční bašty pryč.

„Postupně se areál Rosova mlýna vyklízí,“ potvrdila místostarostka Benešova Nataša Bruková.

Kauza chovatelé versus radnice vypukla loni. Audit a prověřování nájemních smluv ukázaly, že některé organizace platí výrazně nižší nájem než jiné. To platilo i v případě chovatelů, kterým smlouva za korunu ukládala jen údržbu místa v životaschopném stavu. Jenže to se tak úplně nestalo, chovatelé na to peníze neměli a tak Rosův mlýn chátral. Radnice ale také zjistila, že tam některé objekty vznikly bez povolení. Pak už to šlo rychle. Statik zakázal vstup do polorozpadlého mlýna. Následovala domluva s chovateli, kteří slíbili areál vyklidit a černé stavby odstranit do konce května.

Novinkou ale je, že náklady bourání půjdou za městem. „Buďme trochu velkorysí,“ přimlouvá se starosta Petr Hostek.

A tak neplatí ani varianta, že mlýn město zbourá a na jeho místo instaluje mobilní klubovnu pro kroužek chovatelů DDM. Ke změně město přistoupilo, protože na tuhle variantu chovatelé podle starosty nekývli a raději se odstěhovali. „Proto Rosův mlýn nezboříme, ale za odhad, který už máme, ho prodáme,“ dodal starosta Petr Hostek.