Rostou! Spokojení houbaři zažívají žně

Benešovsko /FOTOGALERIE/ - Plné košíky hub čím dál častěji nosí spokojení houbaři z lesů na Benešovsku. Sezóna houbaření sice začala již na sklonku léta, v současnosti ale pokračuje neztenčenou silou dál.

Houbám výrazně prospělo mírnější počasí ke konci měsíce srpna i častější déšť. Se svítícím sluncem je tak zaručeno, že houby i nadále porostou. „Když vystřídá deštivé počasí slunečné, je vcelku zaručené, že v lese houby porostou. Alespoň takovou zkušenost jsem za ty roky houbaření získal,“ prozradil amatérský mykolog Petr Strnad.



V lesích kolem Sázavy, Neveklova, Benešova, Týnce nad Sázavou i Vlašimi tak houbaři nacházejí houby hřibovité křemenáče, hřiby dubové i hřiby kováře. „Krom hřibů jsme ale našli také klouzky, bedly, a hlavně spoustu babek. Když jsme zašli hlouběji do lesa, na některých houbách bylo i vidět, že jsou už hodně staré,“ doplnila houbařka Barbora Fontanová.





Každý správný houbař svá oblíbená místa prozradit nechce. To samé platí i u Jitka Rozehnalové. „Na houby chodím ráda a sbírám ty klasické. Chodím do lesů kolem Benešova, ale kam, to neprozradím,” podotkla.



Mnohdy ale doopravdy stačí jen vkročit do lesa a nechat se unášet intuicí.



Ani turisté mířící na horu Blaník totiž mnohdy nepřijdou zkrátka. Bez košíku si tak odnášejí z lesa poklady v sáčku, triku či čepici. „Šli jsme se jen podívat na Malý Blaník, přijeli jsme z Prahy. Nevydali jsme se ale klasickou trasou, zašli jsme hlouběji do lesa. To stačilo a už si neseme hrstku hub na bramboračku,“ řekl Bronislav Starý.



Nejen klasická bramboračka s houbami, ale i další pokrmy lákají na houbaření stále mnoho lidí. K oblíbeným receptům mezi starousedlíky z Benešovska patří také houby smažené v trojobalu, tradiční smaženice i falešná dršťková. „Naším typem na jídlo z hub jsou určitě obyčejné kroupy třeba s hříbky,“ uvedla Alice Stránská.

Co a kde mohou lidé v současnosti sbírat? „V následujících měsících mohou lidé v lesích najít například kozáka březového, ryzce nebo křemenáče osikového,“ řekl. Lidé najdou houby s největší pravděpodobností tehdy, pokud se teploty pohybují kolem 25 stupňů a občas je doprovází déšť. S podzimním počasím jsou ale spojené chladnější teploty, které mohou houbařský úlovek ovlivnit. Z přemrzlých jedlých hub se mohou stát houby jedovaté. Proto se doporučuje sbírat na podzim spíše v lesích, kde jsou příznivější teploty,“ říká mykolog Jan Nováček.