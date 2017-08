Rodinám v těžké situaci pomáhá nový projekt

Vlčkovice /OBRAZEM/ - Obecně prospěšná společnost Statek Vlčkovice rozjela nový sociální projekt. Ten pomáhá rodinám, které trápí těžká životní situace.

Projekt nese název Sanace rodiny. Jde o službu, kdy pracovníci Statku Vlčkovice pomáhají rodinám pod dohledem oddělení sociálně právní ochrany dítěte. „Podporovali jsme, aby společnost zahájila provoz sociálně aktivizační služby pro rodiny, protože v této oblasti jsme cítili nedostatek. Prvotní podnět byl ale od nich,” předeslala Markéta Smetanová, referent sociálních věcí a sociální pracovník města Votice. Pomoc je ale zatím nabízená jen v rámci Voticka. „Příslušný odbor nám nejdříve musí udělat zakázku, třeba v případě, kdy hrozí odebrání dítěte z rodiny. Když se naváže dobrá spolupráce s námi, dá se tomu i zabránit,” upozornil ředitel Statku Vlčkovice, Jan Počepický.

JDOU PŘÍMO DO RODIN

Služba je oproti sociálnímu bydlení ve Vlčkovicích terénní záležitostí. Pracovníci vyrážejí přímo do rodin, kde radí s problémy ve výchově, v domácnosti či v souvislosti s rodičovstvím. „Se členy řešíme jejich aktuální problémy. Snažíme se motivovat, pomáhat s komunikací v rodině nebo radíme, jak na správnou výchovu. Dětem se také snažíme ukázat, jak funguje společnost, aby rozuměli daným normám a pravidlům,” popsal Jan Počepický.

Představa, že terénní pracovníci budou třeba umývat nádobí, je podle něj zcela mylná. Vše je nastaveno tak, aby členové rodiny pochopili, jaký má smysl, že se o určitých věcech společně baví. Jelikož ale hodně rodin nemá v povědomí, že takováto služba existuje, o možnost se nezajímají. „Rodinám služby nabízíme sami. Nyní spolupracujeme na zlepšení situace ve dvou rodinách, do budoucna počítáme s rozšířením podle potřeby,” doplnila Markéta Smetanová.

S rozšířením služby počítají i na statku ve Vlčkovicích. Sanace rodiny je pro společnost ideální z toho důvodu, že pracovníci mohou vyjíždět přímo do rodin a nemusejí přemýšlet nad vytvářením dalších prostorů pro tuto službu, jako tomu je v případě sociálního bydlení. To ve Vlčkovicích rozšiřovat nechtějí. „Je to hlavně kvůli tomu, že Vlčkovice jsou malá osada bez dobré infrastruktury. Ve vsi nemáme ani obchod či lékaře, pro rodiny je proto naše bydlení jen přechodné, tedy na tři roky,” dodal Jan Počepický.

Obecně prospěšná společnost Statek Vlčkovice byla založena 14. dubna 2008. Jejím cílem je vytvořit a poskytovat služby v regionu a zároveň i vybudovat z obce Vlčkovice turisticky zajímavou destinaci. Společnost byla 15. září 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. O té doby se věnuje svým projektům. Hlavním projektem organizace je sociální bydlení, pořádá ale i zážitkové programy pro rodiny, které se zaměřují na utužování vztahů v rodinách. Každoročně společnost pořádá i charitativní VlčkoviceFest, jehož výtěžek putuje právě na podporu činnosti organizace.