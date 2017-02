Rodiče sledovali výuku v prvních třídách

Benešov – Do základní školy v Dukelské ulici zamířili v úterý 21. února ráno nejen školáci, ale i rodiče. Ti využili příležitosti zúčastnit se vyučování. Především v prvních třídách.

„Je to super. Chodím sem pravidelně. Tady mám dceru, syna a další dceru ve druhé a třetí třídě," konstatoval Petr Franta sledující první vyučovací hodinu v 1. C. „Je zajímavé sledovat, co musí učitelka všechno zvládat. I ten mumraj, který dokážou děti vytvořit o přestávce," dodal.

Den otevřených dveří v ZŠ Dukelská Benešov pokračoval i odpoledne, kdy rodiče nahlédli do školní družiny, a před budoucími prvňáčky se prezentovaly děti z vyšších ročníků.

