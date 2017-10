Řidiči ani na podzim Benešovem hladce neprojedou

Benešov – Ani na podzim se motoristé, kteří prožívali letos krušné chvilky při projíždění městem, komplikacím nevyhnou. Důvodů k pracím, které znemožní jízdu po důležitých vozovkách, je řada. Vedle podpovrchových, pouhým okem neviditelných „časovaných bomb“ v podobě dosluhujících inženýrských sítí, je to především opotřebovanost povrchů.

Za tím prvním stála například i uzavírka Zapovy a Bezručovy ulice a nově stojí také měsíc dlouhé vyřazení dopravy z ulice Alšovy. To druhé, tedy tristní kvalita vozovky, má na svědomí sama doprava. Ale nikoliv ta běžná. Týká se to především ulic Křižíkovy, Jana Nohy, ale také ulic na ně navazující, Ke Stadionu, Konopišťské a Hodějovského.

Právě po nich totiž jezdily tisíce aut po objízdné trase v době, kdy Ředitelství silnic a dálnic opravovalo mezinárodní silnici E55. „Oprava objízdných tras je vynucena stavebními pracemi v rámci staveb I/3 Benešov-Bystřice a I/3 Benešov a havárie mostu nad Erbenovou ulicí,“ potvrdila Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD.

ŘSD se odpovědnosti za poničení uvedených komunikací nezřeklo a to také kvůli popisu stavu vozovek před otevřením objízdných tras. „Na silnicích se po každých deseti metrech uskutečnila pasportizace, jakási inventura jejího technického stavu. Z ní je dostatečně jasné, jak komunikace vypadala před uzavírkou E55,“ připomněl starosta Benešova Petr Hostek.

Rozsah oprav ŘSD stanovilo právě na základě pasportizace. A to se týká nejen vozovek v uvedených ulicích, ale například i místní komunikace od benzinového čerpadla na Červených Vršcích do Pomněnic.

A přes to, že silnice spadají do správy Středočeského kraje případně města Benešova, peníze a na opravu sehnalo, vzhledem k výše uvedenému, právě ŘSD. „Odhad nákladů pro opravu těchto objízdných tras je více než 12 miliónů. Celou opravu připravilo a financuje ŘSD ČR,“ potvrdila Nina Ledvinová.

Oprava Křižíkovy ulice a navazující ulice Jana Nohy rozdělená do tří etap, potrvá celý měsíc. „Začala už včera úplnou uzavírkou ulice Jana Nohy a to od křižovatky s ulicí Ke Stadionu po křižovatku s ulicí Spartakiádní a potrvá do 22. října,“ sdělil Karel Hlaváček ze Silničního správního úřadu.

Další dvě etapy už provoz jen omezí, protože tam půjde už jen o uzavírky částečné s předpokládaným ukončením 16. listopadu. Dopravu budou po tu dobu řídit přenosné semafory.